盛頓中學國際部應屆畢業生貝瀨智洋獲日本筑波大學「跨學科領域工程學系」錄取，校方更提供每月11萬日幣的獎學金。（馮惠宜攝）

盛頓中學國際部應屆畢業生陳慶璇申請上加州大學、波士頓大學等頂尖大學。（馮惠宜攝）

盛頓中學國際部應屆畢業生王申翰獲全美室內設計科系排名第一的美國普拉特藝術學院等5所學校入學資格。（馮惠宜攝）

台中市華盛頓中學國際部今年再交出亮眼成績單，51名應屆畢業生分別錄取美、歐、亞及澳洲一流學府，錄取率100％，獲獎學金達4400萬元，其中王申翰更獲全美室內設計科系排名第一的美國普拉特藝術學院等5所學校入學資格，並獲將近620萬元的高額獎學金。

致力與國際接軌的台中市雙語學校華盛頓中學，其國際部辦學績優，近十年來畢業生申請國際一流學府錄取率達百分百，近日陸續放榜，佳績不斷傳來，校方統計光是各錄取校提供獎學金就超過4400萬元。

國際部主任郭喬雯指出，華盛頓國際部透過多元課程發掘學生志趣，並為其量身訂製課程，讓孩子們可以築夢踏實；這次應屆生中王申翰原本在一般升學國中就讀，高中進入華盛頓後在老師們引導下開始重拾對藝術的喜好，並結合家長從事營建業背景，一步一步朝成為頂尖設計師夢想前進。

王申翰獲5間藝術類名校錄取，他也決定去就讀美國室內設計科系第一名的大學：普拉特藝術學院就讀；他感謝校方積極輔導，讓他找回自信，並讓藝術的種子萌芽茁壯。

而中日混血的貝瀨智洋，從小就讀日僑學校，高一轉來華盛頓中學時沒有明確的目標或夢想，在高中透過選修課程，適才適性多元學習，逐漸發現自己對工業工程的喜好，這次申請大學，獲日本筑波大學全球只錄取五個人的「跨學科領域工程學系」錄取，校方更配合日本教育部提供每月11萬日幣的獎學金。

另，陳慶璇國一自大陸蘇州轉學回來台灣，一直內向安靜的他，從沒自信到蛻變為國際部學生會副會長，還創立馬術社，這次申請大學申請上加州大學、波士頓大學等頂尖大學。

(中時 )