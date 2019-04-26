連結雙北交通重要樞紐的中正橋改建案，預計5月6日開工，最快2023年4月完工，交通局今於交通會報公布交通維持計畫，將分4階段進行交通動線調整，並於明年春節期間拆除重慶南路高架橋，工期約6天，降低工程造成的交通衝擊。

中正橋前身為「川端橋」，啟用至今已有80年歷史，因橋梁耐震係數，防洪高度不符合現行法規標準，市府計畫拆除改建，歷經多次招標流標，今年初完成工程招標，為維持改建期間雙北市民往來交通需求，分階段實施交通改道措施。

配合中正橋改建動工，預計5月至9月拆除自強市場、活動中心，工區範圍都在既有車道範圍外，交通動線不受影響；第一階段交維計畫從今年9月至1月，新北市端改行駛交維便橋，水源快速道路往新北市行駛便橋；重慶南路高架橋預計利用明年春節期間拆除，日間維持雙向各兩車道、夜間各一車道通行。

明年2月至2021年10月實施第2階交維計畫，施作重慶南路平面道路期間維持雙向各3車道通行，水源快速道路往新北市行駛便橋，並利用夜間吊裝鋼梁，水源快速道路匝道夜間封閉。

2021年10月至2022年1月第3階段，往新北市車輛改行駛新完成主橋，往新北市仍行駛原有橋梁，水源快速道路往新北市行駛新橋匝道；第4階段則到2022年4月，期間往返北市、新北市行駛新完成主橋，中正橋往水源快速道路仍行駛舊橋及便道，以利新北市往水源快速道路匝道施作。

(中時 )