國民黨花蓮黨部26日中午召開記者會，主委鄒永宏在多位委員力挺下，強調工作人員未執行縣委員會議決議，而立委選舉黨內提名作業時程已公告延期辦理，為免遺珠之憾，回應廣大黨員心聲，下午已通知3位擬參選人先領回保證金、選務作業費等再議。
委員戴啟邗、何禮台、江如玲、林麗娟、謝成鈞等人今天下午1時出席記者會，他們認為，再怎麼野蠻，工作人員也應知會主委一聲，不該擅自作主，搞得烏煙瘴氣。但立委擬參選人林有志痛批縣黨部粗暴，不該處理書記長胡慧君。
鄒永宏指出，由於縣黨部公告延期黨內提名作業時程，有黨員反映，有意參選同志遵照指令，未能在4月24日前領表登記，縣黨部從善如流，今天請3位登記參選人黃啟嘉、王廷升、林有志先領回領表費10萬元、保證金50萬元、選務作業費50萬元，俟縣黨部與委員會研議更周詳選舉時程，並報請中央黨部核准後，再行公告周知。
今天下午1時25分記者會結束後，花蓮縣黨部組長蘇滿嬌馬上通知3位參選人領回領表費、保證金與選務作業費，並決定再以存證信函通知，下午1時26分起，蘇滿嬌陸續通知王廷升、林有志、黃啟嘉具領，林有志說，他會在接到公文後再研商處理。
但蘇滿嬌說，林有志將保證金及選務作業費支票抬頭書明「社團法人中國國民黨」，縣黨部根本領不到這筆款項（有相片為證），她已請林有志換支票未果，基本上，林有志反而不符參選資格，延期時程反而對林有利。至於，王廷升電話未接，轉入語音，不知他的看法。
黃啟嘉認為，選舉承辦單位是縣黨部，尊重縣黨部決策，選手沒有決定比賽規則的權力，一切依指示辦理。地方應團結，在政黨競爭中，應一致對外，不應做出或說出有傷國民黨的行徑。
花蓮縣醫師公會前理事長黃啟嘉強調，他一直努力拜票，傾聽基層心聲中，企盼有朝一日能進軍國會為民喉舌，擴大為民服務的層面，此次不管有沒有被提名，他永遠是忠貞國民黨員，永遠愛護國民黨、支持國民黨，為福國利民盡一分心力。
(中時 )
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