國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏（右三）在委員們力挺下，決定通知3位擬參選人先領回保證金、選務作業費等再議。（范振和攝）

國民黨花蓮縣黨部組長蘇滿嬌先電話通知立委擬參選人領回保證金等。（范振和攝）

國民黨花蓮縣黨部認定立委擬參選人林有志的支票抬頭對象不對，大有討論空間。（范振和攝）

國民黨花蓮黨部26日中午召開記者會，主委鄒永宏在多位委員力挺下，強調工作人員未執行縣委員會議決議，而立委選舉黨內提名作業時程已公告延期辦理，為免遺珠之憾，回應廣大黨員心聲，下午已通知3位擬參選人先領回保證金、選務作業費等再議。

委員戴啟邗、何禮台、江如玲、林麗娟、謝成鈞等人今天下午1時出席記者會，他們認為，再怎麼野蠻，工作人員也應知會主委一聲，不該擅自作主，搞得烏煙瘴氣。但立委擬參選人林有志痛批縣黨部粗暴，不該處理書記長胡慧君。

鄒永宏指出，由於縣黨部公告延期黨內提名作業時程，有黨員反映，有意參選同志遵照指令，未能在4月24日前領表登記，縣黨部從善如流，今天請3位登記參選人黃啟嘉、王廷升、林有志先領回領表費10萬元、保證金50萬元、選務作業費50萬元，俟縣黨部與委員會研議更周詳選舉時程，並報請中央黨部核准後，再行公告周知。

今天下午1時25分記者會結束後，花蓮縣黨部組長蘇滿嬌馬上通知3位參選人領回領表費、保證金與選務作業費，並決定再以存證信函通知，下午1時26分起，蘇滿嬌陸續通知王廷升、林有志、黃啟嘉具領，林有志說，他會在接到公文後再研商處理。

但蘇滿嬌說，林有志將保證金及選務作業費支票抬頭書明「社團法人中國國民黨」，縣黨部根本領不到這筆款項（有相片為證），她已請林有志換支票未果，基本上，林有志反而不符參選資格，延期時程反而對林有利。至於，王廷升電話未接，轉入語音，不知他的看法。

黃啟嘉認為，選舉承辦單位是縣黨部，尊重縣黨部決策，選手沒有決定比賽規則的權力，一切依指示辦理。地方應團結，在政黨競爭中，應一致對外，不應做出或說出有傷國民黨的行徑。

花蓮縣醫師公會前理事長黃啟嘉強調，他一直努力拜票，傾聽基層心聲中，企盼有朝一日能進軍國會為民喉舌，擴大為民服務的層面，此次不管有沒有被提名，他永遠是忠貞國民黨員，永遠愛護國民黨、支持國民黨，為福國利民盡一分心力。

(中時 )