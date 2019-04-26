台南市政府警察局麻豆分局26日上午於烏山頭水庫辦理防恐演練，現場煙霧與爆炸聲、槍聲及震撼彈聲四起，過程逼真刺激。（劉秀芬攝）

台南市政府警察局麻豆分局26日上午於烏山頭水庫辦理防恐演練，現場煙霧與爆炸聲、槍聲及震撼彈聲四起，過程逼真刺激。（劉秀芬攝）

台南市政府警察局麻豆分局26日上午於烏山頭水庫辦理防恐演練，模擬美國波士頓馬拉松路跑爆炸案，恐怖份子丟擲爆裂物並挾持人質，警匪對峙談判緊張氣氛宛如電影情節，觀摩演練的幼稚園小朋友驚叫聲連連。

台南市政府警察局長黃宗仁指出，鑑於國內外陸續發生爆炸及隨機殺人等恐怖攻擊事件，造成嚴重傷亡，影響民心至鉅，市警局為因應重大人為危安事件發生，並落實通報及應變機制，縮短處置時間，提升應變能力，模擬烏山頭水庫舉辦防災路跑活動現場。

26日的防恐演練出動大批警力及烏山頭水庫工作人員，由烏山頭水庫舉辦防災路跑活動，有2名歹徒闖入持槍射擊民眾，同時丟擲爆裂物，造成民眾多人受傷，歹徒並持槍挾持人質。警方出動霹靂小組執行攻堅，現場也發現1枚未爆彈，由刑事警察局偵查第5大隊嘉義防爆小組派出機械手臂將其移除並擊破。

麻豆警分局也立刻成立前進指揮所，通報相關單位請求支援，兩名歹徒夾持人質進入遊客服務中心，警方封鎖現場，並與匪徒談判，最後警方帥氣化身蜘蛛人從高樓攀繩垂降搶救人質，順利逮捕歹徒。

演練最後也加入網路直播主號召群眾到現場擾亂的情形，警方出動快打部隊，以優勢警力逮捕滋事份子，整個演練過程耗時近1個小時，員警認真投入，多人掛彩。

本次演練案件現場指揮官由麻豆分局分局長楊慶裕擔任，動員百餘名警消、民力參演，其中警察局特殊警力任務編組員警演練動作迅速確實，更以高空垂吊方式攻堅制伏歹徒，現場煙霧與爆炸聲、槍聲及震撼彈聲四起，過程逼真刺激，獲得現場參觀人員及民眾不少掌聲。

(中時 )