駐紐約台北經濟文化辦事處徐儷文大使（中）、李中導演（左）、劉思銘總經理出席《董仔的人》分享會。（HTC提供）

由HTC VIVE ORIGINALS與台北金馬影展執委會於2018年聯合出品的VR電影《5x1》，其中，由李中執導的《董仔的人》（Mr. Buddha）入選2019 紐約翠貝卡影展（Tribeca Film Festival）沉浸式作品單元（Tribeca Immersive）的 360電影（Cinema 360）項目，是台灣今年唯一入選的作品，已於台北時間4月25日在翠貝卡影展舉行媒體首映，外媒反應熱烈。

為了推廣《董仔的人》，駐紐約台北經濟文化辦事處特別舉辦作品分享會，邀請導演李中與VIVE ORIGINALS總經理劉思銘分享VR創作的心得與VIVE ORIGINALS VR內容的全球佈局計畫，劉思銘表示，VIVE ORIGINALS的自製內容以佈局全球為目標，同時宣布《5x1》下一站將前進坎城影展進行特別放映，希望讓世界影壇看見台灣在VR原創內容上的堅強實力。

經文處徐儷文大使體驗《董仔的人》之後，在分享會中表示，翠貝卡影展是紐約春季的盛事，非常恭喜《董仔的人》成為今年唯一一部台灣入選翠貝卡影展的作品。徐儷文指出，台灣IT產業在軟、硬體上都有優勢，自由開放的創作環境更讓台灣能夠產出豐富的文化內容，相信這樣的結合能讓台灣的VR產業在全球發光發熱。

李中導演表示，這次拍攝《董仔的人》非常感謝HTC、金馬學院和侯孝賢導演的幫助。紐約是他唸電影的地方，這次回來像是回家，他很意外自己因為VR創作回到紐約，這對他來說意義重大。李中表示，台灣雖然是一個很小的島，但創作力很豐盛。身為一個創作者，能在台灣做創作是很幸運的事。

(旺報 )