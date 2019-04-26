為解決林口長期塞車之苦，「林口阿姨」新北市議員蔡淑君爭取設置林口轉運站，預計明年中完工，蔡淑君與新北市交通局26日舉行地方說明會，除原本規劃8條接駁路線，將再加入長庚華亞線，讓公車路網更加完整。

蔡淑君說，除原初步規劃新闢文一、文二、文三、民權、中山、仁愛、東湖國宅、南勢8條接駁路線，將再加入長庚華亞線及新巴士路線調整規劃，會中同時說明轉運站配置狀況與建置期程，與會的林口各里長、交通局、經發局及客運業者大家交換意見，提出各地區需求溝通。

蔡淑君指出，林口公車轉運站設置是為改善上午上班時間民眾上不了車，以及現況公車路線繞行市區過久才上交流道等問題，配合新闢直捷的接駁路線與尖峰時間約5到6分鐘的密集班次，並採用運量較高的低地板公車，把林口地區民眾快速接駁到林口轉運站，再轉乘快速公車上高速公路前往目的地，現規劃9條接駁路線，併同新巴士路線調整，讓公車路網更臻完整。

蔡淑君說，原本林口轉運站是包含在國際媒體園區一同建置，期程須等國際媒體園區完成得標程序後才能建置，無明確期程，透過經發局將林口轉運站建置獨立作業，讓設置期程可以大幅提前。

交通局副局長林麗珠表示，林口轉運站的運作模式，可有效提升公車的服務水準，透過地區接駁公車到轉運站集中轉乘，可減少市區繞行時間，提升公車效益，將儘速來配合建置與推動。

此外，為改善林口A交流道南下出口壅塞問題，將於5月1日起在南下出口左轉桃園文化一路方向實施7至10時禁止左轉(公車除外)管制。

蔡淑君對此也表示，林口轉運站除文化三路出入口，也規劃在八德路增加出入口，增加轉用站運作效率並降低區域交通衝擊。

(中時 )