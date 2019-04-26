陽明山海芋季即將進入尾聲，北市府產業局、北投區農會和中華郵政合作，推出限定紀念郵戳與首日封，最後一波將在4月28日登場， 當天也設立臨時郵局於「竹子湖遊客服務中心」提供郵政服務，時間為上午10時至下午4時，歡迎民眾把握時間前往一覽白色花海。

配合今年主題「數數海芋-數一朵海芋，許一個有你的願望」，到訪遊客只要到設有「海芋地景花藝設計」的農園消費，就可免費獲得海芋造型許願卡。 另外，隨著海芋季進入尾聲，繡球花季也將於5月中接力綻放，值得期待。

北市府產業局提醒，竹子湖海芋季不同於其他地區的花卉觀賞活動，當地海芋田均屬私有農田，為農民歷經寒暑辛苦栽種而成，民眾上山賞海芋、採海芋也請遵守農園的相關規範。詳洽「臺北市產業局－台北饗樂趣」FB粉絲專頁（http：／／www.facebook.com／doed.taipei／）或產業局官網查詢。

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