陳芳語為捷運街舞大賽擔任代言人，首進捷運機廠。（新視紀整合行銷提供）

全台指標性街舞盛會「捷運盃街舞大賽」，今年邁入第15年，邀請新生代女神Kimberley陳芳語、全能偶像吳思賢（小樂）擔任代言人。2人日前為活動拍攝宣傳影片，首次進到台北捷運機廠，均表示很開心興奮，感覺像是回到學生時期的校外教學。

曾任2015年捷運盃大賽推廣大使的吳思賢，與捷運盃街舞淵源頗深，因為他從國中開始跳舞，高中曾是建中熱舞社社長的他，曾連續2年參加捷運盃街舞比賽；現以代言人身分再次回歸，表示屆捷運盃的參賽隊伍實力都很堅強，現在能回來貢獻一己之力，覺得非常開心。

學生時期就愛搭乘捷運通勤的吳思賢，相中捷運環保又不塞車的特性，私下常素顏搭捷運，不會刻意掩飾的他，如果在捷運上遇到歌迷，只要狀況允許，在不影響其它乘客的前題下，對粉絲拍照、簽名的要求是來者不拒。

Kimberley陳芳語也很常搭捷運，認為台北捷運真的又乾淨又方便；尤其是家人從馬來西亞到台灣來看她時，幾乎都是搭乘捷運出行，有次曾遇過一位粉絲，上車後一直偷瞄她，直到下車後很有禮貌詢問是否可以拍照。

(旺報 )