日本5月1日新天皇上任，即將告別「平成」、臨接新年號「令和」。正當日全國舉國歡慶之際，新年號來臨也迫使日本龐大的官僚體系直接把紀年調回到元年，政府與企業正忙著修改軟體、更新表格與印刷新曆，專家形容這根本和2000年的千禧蟲問題有得比，只是規模與影響比較小罷了。

據《紐約時報》24日報導，由於像退稅和婚姻登記等等官方表格都使用皇曆，而電腦開始流行於公務使用之時，正屬於「平成」年代，這使得新年號來臨如同「牽一髮而動全身」，政府部門和企業都逃不了這問題。雖然現任天皇明仁已於2017年末宣佈要退位，給日本社會將近一年半時間做準備，然而新時代的名稱保密至4月1日，公佈後僅一個月後就要全面更換為新年號，讓這問題更加棘手，許多政府單位與企業為此忙得手忙腳亂。

報導指出，近期因更換新年號而出問題的案例層出不窮，如茨城縣古河市更新電腦系統時不慎刪除一千多筆水費帳單資料；而NHK報導，甚至有詐騙集團利假冒銀行要替使用者帳號完成年號更替，藉此騙取老年人們的個資。另外，許多企業無法在截止日期前做好文書工作，為了解決此問題，日經濟產業省推薦用帶有新年號的日文橡皮章更改文件，但沒想到此一老派方式，造成了搶刻「令和」圖章，導致刻印行橡膠原料全被用光。

然而，報導指出，年號更替造成的種種麻煩，也讓日人重思是否有必要採用皇歷，或者應該全面採用公歷，畢竟日本在與外國交流已經採用公曆，而個人生活也是如此。律師山根次郎甚至就這一變更起訴政府，稱人們按照天皇的生命計時違反了他們在憲法上的人格權，「這與國際社會格格不入」，「為什麼日本人要如此執迷於此呢」？

但報導也說，或許日本只是很難放棄傳統。日本目前仍普遍使用傳真機，也是全球最後幾個以實體店面形式販售CD的國家。

(中時電子報)