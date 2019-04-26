南投好山好水、藝文風氣興盛，縣政府文化局為推展地方藝術教育，鼓勵美術家研究創作，11月將舉辦「2019南投縣美術家聯展」，因將出版畫冊專輯，提早在6月收件，南投縣文化局籲請符合資格之藝術創作者踴躍送展。

邀件對象為南投縣出生、設籍或在縣內任職之藝術創作者，曾獲全國獲全省美展入選以上或參展「南投縣地方美展」2次以上者；另，曾入選玉山美術獎2次或在縣級以上公立社教機構同類別3次個展、擔任大專院校美術科系講師教授等，符合資格之一，都列邀請對象。

參展創作主題，以南投縣內人文藝術、風土民情、自然風景等為主題，書法類別建議亦可找縣內詩詞文學作家配合，並以2年內創作之作品為主。展出項目為水墨、油畫、膠彩、水彩、書法、立體等，6月1日至15日收件。

此藝文盛事，由南投縣美術學會承辦，詳洽美術學會總幹事曾麗絹0921-355751、文化局藝術科李小姐049-2231191轉513。簡章及報名表可向文化局索取。

(中時 )