中共成都巿委宣傳部文化產業處長曾登地致詞表示，時報金犢獎到成都舉辦，不僅促進兩岸文化交流、傳播成都文化，還可帶動成都文創產業加速發展。

圖為旺旺中時文化傳媒北京公司總經理、時報金犢獎執行長林淑黛。

有「青年創意奧斯卡」之稱的時報金犢獎，4月23在四川成都大學舉辦分享會，由旺旺中時媒體集團、成都傳媒集團共同舉辦，包括成都巿政府代表、廣告創業界高階主管、文創企業代表及15家媒體代表等均出席分享會，盛況空前。

時報金犢獎今年舉辦第28屆，目的在鼓勵青年學子在廣告、美術、文案、攝影、動畫等領域發揮創意，追尋夢想，今年分享會首度移師四川成都舉行。

中共成都巿委宣傳部文化產業處長曾登地致辭時表示，時報金犢獎到成都舉辦，不僅促進兩岸文化交流、傳播成都文化，還可帶動成都文創產業加速發展。成都大學副校長楊玉華指，該校承辦時報金犢獎彰顯了成都大學促進兩岸交流的努力及學校的軟實力，透過活動也能提升學生的專業能力。

旺旺中時文化傳媒北京公司總經理、時報金犢獎執行長林淑黛回想，20年前把金犢獎帶到大陸時的初心，秉持「兩岸好，台灣才會好」的信念，毅然決然把金犢獎帶到大陸，而在這段期間，透過金犢獎也確實造就出無數英才，此次成都把比賽變成城巿定位，不僅罕見，也將造福更多成都英才。

此外，第28屆時報金犢獎部分企業命題代表也為現場學生講解這次比賽的命題重點，旺仔旺鋪平台推廣主管劉科賽說，為鼓勵青年將創意變成好生意，旺仔旺鋪將為參賽者做好產品到物流的一體化服務，讓有創業夢想的青年做老闆。

(中時電子報)