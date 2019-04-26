前立委蔡正元臉書爆料，國民黨主席吳敦義為高雄市長韓國瑜募款4000萬，做為競選高雄市長經費，但韓國瑜卻忘恩負義。韓國瑜今怒嗆蔡正元要拿出證據來，如果有拿，他就辭高雄市長職務！吳敦義方才出面回應4千萬，答案十分模糊，他表示「當主席借款很正常」，並強調自己都沒有經手。

4千萬最新回應？「我都沒有經手」吳敦義：當主席借款很正常！

國民黨主席吳敦義剛才受訪，被問到幫韓國瑜募款4千萬，吳敦義回應「你們應該很曉得，我做兩年黨部主席，每個月都在借錢，有時候大概借3千多萬一個月，有時候3千萬，到選舉接近時可能會多一些，因為開支可能略為增加一點，有時候一個月借4千萬，或多一點!」

吳敦義強調「但這些借款我從來不經手!」都是朋友選定後他去聯繫，只要朋友願意，就到中央黨部來，把支票開出來，由黨部行管會主委邱大展跟曾永權副主席兼秘書長，共同把支票放入國民黨帳戶，同時也由行管會開立國民黨借據給借款的朋友們，所以他不經手。

(中時電子報)