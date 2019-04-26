桃園市議員王浩宇稱，國民黨中央委員、參選新北市12選區立委初選的徐正文擁有「北京政協委員」等身份。對此，徐大動作開記者會澄清自己沒有政協委員身份，其他在大陸各省份的職務則是民間職務或顧問性質，將對王浩宇提告毀謗罪以及意圖使人不當選。

王浩宇指控，他翻看徐正文的名片，發現他不僅是國民黨中央委員，還有「和平統一促進會」黑龍江分會副會長等身份，而根據《兩岸人民關係條例》，台灣人民不得擔任陸方黨務、軍事、行政或政治性機關、團體的職務。

徐正文回應，他現在已經參與國民黨立委初選，王浩宇故意抹紅，他下周將對王提告意圖使人不當選以及毀謗罪。至於同樣也質疑此事的民進黨立委王定宇，「他有立委言論免責權，所以等我去立法院（處理）！」

徐正文說明，所有名片上所印的職務都是民間職務，或是顧問性質，這在台商之中很常見，他也絕對不是政協委員，這在「北京市政協」的歷屆委員名單網頁中都可以查詢，上面沒有他的名字。

徐正文還說，蔡政府上任後兩岸關係中斷，很多事情都是台商居中在做，有心人士抹紅他，但怎麼不說他也是反對台胞證編碼變成18碼的人？那時還被國台辦警告，當時他很有guts去爭取，「你們怎麼不講我有guts的地方呢？」可見現在有心人士都是在混淆視聽，故意攻擊他跟高雄市長韓國瑜。

(中時 )