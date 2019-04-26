關西鎮東安古橋兩側護欄破損且低矮，公聽會達成不拆除的共識。（羅浚濱攝）

關西鎮東安古橋兩側護欄破損且低矮，人車經過有安全虞慮。（羅浚濱攝）

列為縣定三級古蹟的關西鎮東安古橋，兩側護欄破損且低矮，有行車安全虞慮，鎮公所委外設計廠商預計全部拆除改建，關西鎮環境守護協會為此26日在橋畔召開公聽會，經討論達成不拆護欄的共識，至於補強復修護欄的方式在5月由縣文資委員會討論。

公聽會時，規劃單位指技師公會檢測護欄有安全問題建議拆除改建。文化局副局長周秋堯指該局對古蹟修復抱持的態度是，保存優先、簡修第二、仿作第三，認為護欄是古橋的一部分，希望透過補強方式盡可能保存原有樣貌。

關西鎮環境守護協會強調，護欄是東安古橋古蹟的一部分，歷史痕跡的美感不可被取代，一旦拆除，古橋價值將不復見，強調施工法應該做到舊護欄保留與安全兼顧。當地里長和民眾則表明古橋護欄應做修復，不應拆除。

建築師林志成提出護欄補強方法，強調護欄不是為防車撞，而是為了行人安全，增高部分應使用1.9公分的鋼筋，較不影響整體外觀。

專注古蹟修復的成大教授施忠賢表示，現在科技是有辦法解決這些損壞，新的設計要配合古蹟，顯然與會人士對不拆除護欄已有共識。

鎮公所列席人員請關西環境守護協會5月3日先提方案給公所轉到文化局審查，公所會收集民眾及專家意見做檢討修正，絕不會貿然用特定方式進行古蹟修復。

(中時 )