竹縣議會26日召開第19屆第1次定期會，上任122天的縣長楊文科以「為竹縣30年榮景打拼」為主題做施政報告，說明「拼經濟」、「重文教」、「享福利」施政主軸，盼在議會監督及支持下，落實「老中青幼」統統照顧的目標。
「經濟好一切都好！」楊文科陳述「拼經濟」的「三支箭」，分為新竹縣國際AI智慧園區、臺灣知識經濟旗艦園區、變更竹東鎮特定區主要計畫案，強調縣府團隊有能力、有信心、有決心可以解決。
「重文教」將增設公立、非營利及準公共化幼兒園，並從108學年度全面實施國中小免費營養午餐加碼有機蔬菜，努力建構「學生安心、家長放心、老師用心」的樂學環境。
楊文科指推動「享福利」具體作法就是落實「老中青幼」通通照顧，上任就恢復每月3千元，敬老福利津貼持續擴充社區照顧關懷據點，減輕「三明治世代」的沉重經濟負擔。
楊文科以「民之所欲常在我心」為座右銘，指在議會鞭策下，縣府各項施政能夠更貼近民心並順利推動，民調顯示有83.57％的縣民，以居住在新竹縣為榮，對民眾的肯定和惕勵，縣府團隊要繃緊神經，對受批評的政策，會更虛心檢討改進，修正方向再出發。
(中時 )
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