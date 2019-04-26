2019台灣國際田徑公開賽預計5月26、27日在台北田徑場舉行，中華民國田徑協會此次邀請了4位世界級名將，其中最著名就是2012倫敦與2016里約奧運雙金得主、美國男子三級跳高手泰勒，以及里約奧運男子200公尺德格拉塞和女子標槍銀牌選手菲爾炯來台參賽。

中華田協理事長葉政彥表示，2020年東京奧運的資格賽從5月1日開始計算，這次台灣公開賽已列入國際田徑總會的資格賽範圍，只要選手能夠達標，就能直接取得東奧入場券，因此吸引了不少國外好手報名參賽，希望國內選手包含鄭兆村、楊俊瀚、陳奎儒等人能藉由主場優勢發揮最佳實力，一舉取得東奧門票。

中華田協秘書長王景成說，這次受邀來台的四大頂尖好手都是赫赫有名，泰勒的最佳成績是18公尺21，也是美洲紀錄；來自加拿大的德格拉塞，100公尺最佳成績是9秒91，200公尺是19秒80；出生於南非的菲爾炯，是5屆非錦賽后冠名將，個人最佳成績是69公尺35；至於第四位好手則是加拿大男子110公尺跨欄選手卡布，他在里約奧運跑出第6名，最佳成績是13秒34。

甫在卡達杜哈亞錦賽奪得男子標槍金牌的鄭兆村以及男子400公尺接力銀牌的楊俊瀚也都將參加這次台灣公開賽。楊俊瀚表示，能和世界頂級好手同場較勁是人生一大樂事，期盼能藉由德格拉塞的對抗中再次突破，進而達到東奧參賽標準。

鄭兆村說，雖然台灣公開賽沒有世界頂尖的男子標槍選手參賽，但能在賽場中觀看其他選手比賽也能夠從中吸取到對方是優點，希望國人都多多到場為選手加油打氣，您的掌聲就是我們最佳原動力。

(中時電子報)