興建於1963年、堪稱台中市重要地標的東海大學路思義教堂，是由首位榮獲普立茲克獎的華裔建築師貝聿銘參與設計興建，且為現代主義建築的經典作品，經文化部審議後，認為其具有重要保存意義，26日獲頒「國定古蹟」證書，彰顯其珍貴價值。

選在4月26日，路思義教堂設計者之一、建築師貝聿銘102歲生日，文化部文化資產局長施國隆代表文化部頒授國定古蹟證書，並由東海大學校長王茂駿代表授證。王茂駿指出，選定貝聿銘生日、東海師生共同見證路思義教堂成為國定古蹟，更顯意義非凡。

東海大學建築系主任邱浩修介紹，高近20公尺、寬約30公尺的路思義教堂外牆最薄處僅20公分，是以薄殼雙曲面造型建造，是西方現代主義建築、結合東方建築的完美詮釋，堪稱台灣最成功的建築之一。

路思義教堂曾獲美國蓋提基金會選為20世紀最值得保存的現代建築，並於2017年獲指定為直轄市定古蹟，今年經文化部審議通過、定為國定古蹟。施國隆表示，路思義教堂短短2年內從市定古蹟升格為國定古蹟，是全台105座古蹟中的唯一，價值受肯定。

(中時 )