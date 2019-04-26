文化部文資局長施國隆（左）頒台中州廳國定古蹟指定證書，由台中市府文化局長張大春（右）代表接受。（陳淑芬攝）

東海大學路思義教堂。（台中市文資處提供）

台中市直轄市定古蹟路思義教堂及台中州廳升格為國定古蹟，文化部於26日授證。台中市府文化局長張大春表示，台中州廳內市府單位搬遷後，啟動修復整建工程，規劃在110年底完成，未來將朝提振中西區經濟發展規劃，拚經濟、再拚經濟，打造為觀光新亮點。

東海大學及台中市府於去年1月及4月各以台中市直轄市定古蹟「路思義教堂及畢律斯鐘樓」及「台中州廳」，向文化部申請指定為國定古蹟，經文化部召集審議會議決議同意路思義教堂及台中州廳為國定古蹟、鐘樓則維持為直轄市定古蹟。

台中市的國定古蹟除霧峰林家及台中火車站，再增加台中州廳與路思義教堂等共4處！文化部26日中午由文資局長施國隆於台中州廳致贈台中州廳國定古蹟指定證書，由台中市府文化局長張大春代表接受。

施國隆指出，路思義教堂是在台灣現代建築的經典之作、台中州廳則具有歷史脈絡，價值都不容質疑，尤其，台中州廳已受文化部補助進行「台中文化城中城歷史空間再造計畫」，期待市府能夠盡快照原貌進行修復，在活化再利用部分則尊重市府決定。

張大春則表示，台中州廳內的環保局及都發局搬遷後，預計在2019年7月至9月間啟動施工，並規劃在2021年底修繕完成。希望能打造成古蹟及歷史建築的新亮點，未來的活化規畫將整合市府、議會及文化部等多方意見，並希望能提振中西區經濟發展，拚經濟、拚經濟，再拚經濟，也呼籲市民要愛護、維護古蹟及文化資源。

台中州廳具備新古典主義、第二帝國風格及街角形配置的共同特殊性，為日據時期州廳類型典範，左右角樓以三角形山牆作收；中央採馬薩屋頂，分布多種造型之老虎窗，並於山牆、柱頭、線角、女兒牆等有豐富立面裝飾；主棟結構為木屋架、RC樓板磚造建築；後側會議廳棟則為鋼屋架與加強磚造建築。

路思義教堂（Luce Memorial Chapel），由美國路思義家族捐款興建，在1963年落成，見證台灣歷經的美援時期以及二戰後冷戰對抗的歷程，對台灣的宗教史、政治史及教育史均具有重要意義，是美籍華裔建築師貝聿銘在亞洲的第一個作品。

(中時 )