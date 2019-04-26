母親節即將來臨，在這個感謝媽咪的日子，台灣近年少不了要用蛋糕向辛苦的媽咪致意，就像中秋全民瘋烤肉一樣的瘋狂，母親節前夕無論是星級飯店、烘焙業、咖啡店、餐飲西點品牌…紛紛推出各式蛋糕因應話題。

遠百由徐雪芳總經理領軍嚴選，她希望挑選母親節蛋糕著重深度與質感，以精緻的用料、獨特的口味取勝，就是要讓大家送禮送到心坎兒裡，闔家吃出美麗又健康活力！

【選購新潮流！小尺寸蛋糕精緻迷人惹人愛】

近年，在通路端可以觀察母親節蛋糕尺寸上的大熱門落在6到8吋，比起慶生的尺寸明顯小很多，大家選擇就是精巧高質感取勝。口味上則是百家爭鳴，近年捲類、冰淇淋蛋糕、乳酪蛋糕…越見搶手。當然，吃蛋糕也要和飲料來個巧妙搭配，像是酸類蛋糕不可以碰到奶類飲品，蛋糕口味偏甜建議配咖啡、茶品，黑咖啡、紅茶是首選。果酸口味配花草茶、清淡口味搭奶製品，水果配水果、香草配香草，同類甜點與飲品搭配最迷人。

《質感推薦款》

【香格里拉台北遠東國際大飯店/摯愛之冠】

【香格里拉台北遠東國際大飯店/摯愛之冠】

母親的摯愛如同尊貴的皇后一般，以皇冠作為整體造型，內在以豐富的香草海綿蛋糕，巧克力脆片和茶香的巧克力慕斯做堆疊，使口感富有層次。香濃的芒果與百香果相融合的果餡和果凍平衡了巧克力的甜味，再以有百香果香氣的巧克力製成慕斯體，為您摯愛的母親獻上這款既優雅又美味的甜點吧！

保存方式：3天

建議售價：百香果芒果巧克力慕斯7吋1,688元，最後訂購日為5月9日，須於前三天訂購。

【台北文華東方酒店/花漾】

【台北文華東方酒店/花漾】

台北文華東方酒店文華餅房特別推出「花漾」母親節限定蛋糕，由台灣翠玉綠茶慕斯搭配抹茶海綿蛋糕，加上以鳳梨釋迦、百香果、芒果等熱帶水果製成的香滑奶霜，豐富細膩的極致享受。

保存方式：取貨後2日內食用完畢

建議售價：7吋1,950元，限文華東酒店文華餅房取貨

【L'ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳/純白馨意】

【L'ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳/純白馨意】

東方美人茶製成的慕斯搭配上烏龍奶醬及白桃慕斯，無論是口感或是滋味都屬上乘。

保存方式：冷藏，現做商品，建議最佳賞味期限24小時內食用完畢。

建議售價：6吋1,080元，限遠百寶慶、板橋中山、板橋大遠百三店販售。

【空服員的手作甜點/唐寧伯爵茶蛋糕】

【空服員的手作甜點/唐寧伯爵茶蛋糕】

使用英國皇室認證的茶中精品-TWININGS經典伯爵茶融入戚風蛋糕，散發出淡淡的佛手柑芬芳，能讓繁複的心境隨之沉澱。夾層中夾層著甜鹹的奶油乳酪與清爽伯爵鮮乳內餡，餘韻留存在口中，每一口都能感到舒適。母親節，有一款清爽放鬆的甜點，是最適合的選擇。

保存方式：冷藏3~5度5天

建議售價：6吋990元，北區限定

【皇后陛下Your Majesty/粉紅淑女起士蛋糕 】

【皇后陛下Your Majesty/粉紅淑女起士蛋糕 】

這款紅心芭樂起司蛋糕使用餅乾底、奶油、糖粉、鳳梨、果膠粉、茴香、紅心芭樂果泥、動物鮮奶油、原味優格、乳酪、砂糖、草莓、藍莓、開心果碎、白巧克力製成，含動物性鮮奶油非素食。

保存方式：4度C冷凍保存7天

建議售價：約600g、1,280元

【法米La Famille/花漾蕾萌】

【法米La Famille/花漾蕾萌】

媽媽的少女心，一朵朵的法國香緹玫瑰點綴宛如珍珠般的檸檬餡，釋放媽媽深藏的萌萌少女心，讓媽媽重回浪漫的花漾時光。特製的乳酪蛋糕口感細緻，搭配上滑順的馬斯卡彭慕斯，中間夾入法米招牌的酸溜檸檬餡，入口即化，口感清爽，輕盈不膩口。

保存方式：冷凍7天、冷藏3天

建議售價：6吋1,080元

【La Liberte自由‧甜點/覆盆子白巧慕斯蛋糕】

【La Liberte自由‧甜點/覆盆子白巧慕斯蛋糕】

更美味、輕甜，更少負擔出發，讓全家人享受自由輕甜好時光。覆盆子白巧慕斯蛋糕以天然覆盆子果泥熬煮內餡、德國頂級白巧克力、杏仁蛋糕體、澳洲天然奶油製成保存方式：冷藏5天、冷凍12天

建議售價：6吋980元、8吋1,290元

【NONO遠東百貨出任務 撩媽成功共進甜蜜下午茶】

NONO做這事媽媽好害羞！快閃請吃母親節蛋糕

特別的是，深受婆婆媽媽喜愛的藝人NONO，也選在母親節前快閃遠東百貨隨機「撩媽」，此次撩媽語錄可是每個都很經典，像是「你知道我喜歡什麼樣的神嗎？」「妳的眼神」，又或是「木做的門叫木門，鐵做的門叫鐵門，那幸福做的門是？」「我們」、「媽媽，你知道我最喜歡什麼花嗎？」「賺錢給你花！」、「美食街好多味道，妳知道我最喜歡什麼樣的味道？」「你的味道」等，其中最讓人臉紅心跳的一趴就是NONO問媽媽「哪個數字最幸福？」，此時與媽媽十指緊扣並回答「10」，讓媽媽實在好害羞，笑到合不攏嘴。

在與媽媽們打打鬧鬧、噓寒問暖之後，NONO邀請媽媽們一起吃下午茶，享用遠東百貨推薦的母親節精緻蛋糕，最後更親自餵媽媽們吃，氣氛溫馨甜蜜。

《貼心好禮送給你》

即日起到2019年母親節購買《母親節禮品首選》專刊有加碼優惠：

持HAPPY GO卡過卡單筆滿888元以上，即贈送「100元美食餐飲抵用券」乙張。

購買本專刊商品兩件以上可享95折優惠

※以上活動內容以店內公告為主

即日起在全台遠東百貨異國美食館「FE21' World Gourmet」專櫃(嘉義店在6樓FET專櫃)販售，詳情請洽全台服務專線：

遠百寶慶店02-23816088 分機321 板橋中山店02-89525678 分機8275

板橋大遠百02-77054205 分機8802 遠百桃園店03-3359811 分機304

新竹大遠百03-5233121 分機502 台中大遠百04-37022168 分機3222

遠百嘉義店05-2365137 分機222 台南大遠百06-2098999 分機6606

高雄大遠百07-9728888 分機646 遠百花蓮店03-8355588 分機860

(中時電子報)