澳底海巡隊員24日在彭佳嶼海域附近，驚見1座縹緲的陸地島嶼，發現原來是看到了海市蜃樓。（基隆海巡隊提供）

澳底海巡隊林姓隊員24日在彭佳嶼海域附近，驚見1座縹緲的陸地島嶼，發現原來是看到了海市蜃樓，並將這遭遇分享給媒體。（張穎齊翻攝）

發現海市蜃樓的海洋委員會海巡署艦隊分署第十六（澳底）海巡隊。（張穎齊翻攝）

海洋奇幻旅程！海洋委員會海巡署艦隊分署第十六（澳底）海巡隊林姓隊員自爆，他24日黎明時分，與艇長前往彭佳嶼海域附近巡邏時，突然發現前方有一座陸地島嶼，讓艇長驚呼「在這巡邏10多年，第一次看到！」研判是海市蜃樓，引起熱烈討論，不過隊員們上前一瞧，發現仍是一望無垠的大海，但奇妙的歷程讓他們永生難忘。

林員表示，這個「海市蜃樓」位在彭佳嶼西南方3至4海浬處，離澳底海巡隊要30海浬，從澳底開船過去需2至3小時，他們當時正在執行勤務，在24日天黑轉天亮的那一瞬間，約10分鐘左右，發現周遭景色物換星移，瞬間煙霧繚繞，前方卻突然驚現狀似島嶼的陸地。

「10多年來第一次看到！」艇長驚呼，他在澳底海巡隊服務10多年，經常來這裡巡邏，常聽說有海市蜃樓，卻沒有親眼看過，怎料這次還真的看到。

林員指出，當時船艏面向「350–000」的座標方向前進，並非朝向彭佳嶼，因此可確認這不是彭佳嶼，他對比雷達掃描6Nm（約11公里）內，並沒有偵測出前方有島嶼或礁石。

「若在古代，一定以為能登陸！」林員說，當下看到此情此景，讓他想到若是在古時候航海技術還沒有那麼成熟的時代，他肯定會以為離前方的陸地不遠，而欣喜直奔過去，但想當然結果並非陸地，他們上前後，發現仍是無垠無涯的大海。

林員表示，一般人應該很少跑這個遠的地方，但身為海巡隊，卻是日日夜夜不斷派船來守護台灣這片疆土，同時也呼籲若民眾遭遇海上急難救助、海洋汙染或檢舉偷渡、走私等，均可撥打「118」專線電話報案，海巡隊會持續為民服務。

(中時 )