春節連假是許多民眾的小確幸，行政院長蘇貞昌上午表示，未來10年中有一年連假可到10天，據了解這最幸運的一年將在2023年。

行政院人事行政總處簽核春節連假的公文，目前尚待蘇揆核定，尚未接獲核定公文，但蘇揆對外透露，有一年連假10天，顯然傾向同意此項方案，而未來10年中唯一的10天連假，將在2023年，也就是4年後的春節連假，民眾可以樂觀期待。

至於除了10天的超長連假外，其餘的年分不是7天就是9天連假，並沒有8天的春節連假。在蘇揆核定後，人事總處將會正式對外說明。

(中時 )