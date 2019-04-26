獨家》未來10年唯一10天連假在2023年 16:262019/04/26 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 春節連假是許多民眾的小確幸，行政院長蘇貞昌上午表示，未來10年中有一年連假可到10天，據了解這最幸運的一年將在2023年。 行政院人事行政總處簽核春節連假的公文，目前尚待蘇揆核定，尚未接獲核定公文，但蘇揆對外透露，有一年連假10天，顯然傾向同意此項方案，而未來10年中唯一的10天連假，將在2023年，也就是4年後的春節連假，民眾可以樂觀期待。 至於除了10天的超長連假外，其餘的年分不是7天就是9天連假，並沒有8天的春節連假。在蘇揆核定後，人事總處將會正式對外說明。 (中時 ) #連假 #春節 #人事總處 #行政院 #2023 也許您會感興趣 推薦閱讀 《經濟》環狀線二期計畫拍板，政院核准1400億元預算 08:182019/04/22 財經 兩岸條例5條之3草案 送朝野協商 04:092019/04/23 焦點新聞 《科技》總統盃黑客松，初審票選開跑 13:582019/04/23 財經 行政院核定禮券定型化契約 11:552019/04/24 財經 《經濟》國家海研院成立，陳其邁：盼擴大與國際連結 15:062019/04/24 財經 交部稱山海環線大變動待審 中市府：依規補正報告書未變更推動方案 18:382019/04/24 生活 大林蒲遷村經費 有著落了 04:092019/04/25 財經要聞 陸科技產品遭禁 國台辦批：損害民眾利益 04:102019/04/25 全球財經 政院核定禮券定型化契約 不得記載使用期限 04:102019/04/25 金融．稅務 爽咧！明年春節連假至少7天 但要補班？ 11:532019/04/26 財經 政治熱門新聞 遭追問韓國瑜收4千萬消息來源 蔡正元回應了 - 政治 韓遭控拿吳4000萬 她哽咽：吳敦義出來說話 - 新聞 5點聲明後 韓國瑜民調仍穩居第一 - 政治 回應4千萬 吳敦義：我都沒經手當主席借款很正常 - 政治 被控拿吳4000萬 韓國瑜：有就辭高雄巿長 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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