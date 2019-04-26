蔡英文總統今接見「台灣基督長老教會牧師」時表示，她知道大家對台灣的未來都很關心，也有很深的焦慮。「蔡英文做總統，面對中國的壓力，我從來沒有低頭過」。

總統強調，2020年對台灣來說是很重要、很關鍵的一年。「我們面對一個選擇，是要維持主權獨立的穩定現狀，還是要被迫進入被統一的進程」。

總統再次感謝訪賓們前來總統府給她鼓勵。「為了台灣的未來，我們一起打拚、一起走在正確的道路」。

總統說，2020年對台灣來說是很關鍵的一年，盼為了台灣的未來，一起打拚、一起走在正確的道路上。

總統致詞時，首先感謝訪賓們今天來到總統府給她溫暖的支持及祝福，她覺得非常感動。

總統說，「蔡英文做總統，面對中國的壓力，我從來沒有低頭過」。這3年來，台灣的經濟發展很穩定，而且持續在成長，她也很認真照顧好人民的生活，為年輕人加薪、減稅，國家的內政也越來越穩定。

總統提到，聖經裡面說，「要趁著有光的時候行走，免得黑暗抓住你們！」她相信，訪賓們就是台灣的光，未來還需要大家的幫忙。

(中時 )