「山坪頂金萱茶專業區」滿眼綠意，遼闊美麗。（沈揮勝攝）

台灣最大的金萱茶專業區。（沈揮勝攝）

金萱茶菁，葉緣鋸齒狀明顯。（沈揮勝攝）

專業區景觀美麗。（沈揮勝攝）

竹山鎮為台灣茶業重鎮，茶園面積廣達1300公頃，其中青心烏龍占約900公頃，俗稱「二七仔茶」的金萱茶則有400公頃。鎮長陳東睦指出，竹山金萱茶主產區在福興里與坪頂里，後者還成立專業茶區，「山坪頂金萱茶專業區」景致美麗，頗值一遊。

山坪頂位置，從竹山鎮延著投149號道路往草嶺方向，在指標10.5K附近左轉投52號道路，上坡數百公尺即到聚落，約2公里可見專業茶區牌樓；金萱茶專業區及周邊金萱茶園，面積合計超過200公頃，翠綠廣闊、襯映竹林，美如詩畫。

陳東睦表示，金萱茶帶奶香味，很受都會區消費著歡迎；由於金萱茶的葉片比青心烏龍茶寬大，採收量較高，因成本因素價格略低於烏龍茶，但因香氣、喉韻具佳，有很好的市場性，零售價每台斤依品級約在1000到1600元之間，產地海拔影響價格。

山坪頂的茶園景觀優美，位置正好在竹山與草嶺的中繼點，控扼瑞龍瀑布出入口，頗適中台灣民眾1日遊。鎮公所員工林佩宥表示，與溪頭相較，兩地各有特色、可相比美，滿眼綠意的遼闊感，讓人心曠神怡。

(中時 )