導演李惠仁昨日爆料，農委會11職等高級文官酒駕被抓後，竟因後記7支嘉獎1支小功，考績從丙等變甲等。(圖擷自李惠仁臉書)

蔡政府高喊「酒駕零容忍」，農委會卻反其道而行，不僅未嚴懲酒駕官員，甚至考績還拿甲等，真讓人看不下去。導演李惠仁昨日爆料，農委會防檢局11職等高級文官酒駕被抓後，竟因後記7支嘉獎1支小功，考績從丙等變甲等。他怒批，酒駕零容忍，根本就是屁！

李惠仁長年關注禽流感疫情，也緊盯監督農委會的防疫工作。他昨日揭發農委會有高級文官，酒駕被抓卻考績拿甲等情事。他在臉書上貼文說，「農委會11職等高級文官四處教導其他人，酒駕被抓後，趕緊記7支嘉獎1支小功，考績就可從丙等變甲等。酒駕零容忍，根本就是屁！」

李惠仁質疑，「官員防疫失當造成禽流感全台大爆發，到今天還持續蔓延中。就是彭明興這位高官負責的耶！怎麼都沒處分？還一路升官！」

李惠仁早先發文指出，這位高級農委會十一職等高階文官，去年接受廠商招待，還酒後駕車，被警察攔檢，酒測值高達0.98被移送法辦，依照規定，該員當年度考績不得高於乙等 ( 就是丙等啦 ! )，結果，這個大官，去年考績「甲」等！對，就是「甲」等！利益迴避個屁！！酒駕零容忍個屁！！他還回應臉書下的網友留言說，「最後人家還是爽爽當他的大官，而我們只能欣賞他的奇蹟與官威而已…。」

根據李惠仁在臉書上的新聞連結，鬧出酒駕風波的農委會官員，應該就是防檢局動物檢疫組長彭明興。經向農委會查詢，證實彭姓官員曾有酒駕情事，但相關考績問題，連繫其直屬長官防檢局長馮海東、副局長杜文珍皆未接電話，目前無法取得回應。

(中時電子報)