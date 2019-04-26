李克讓教授獎學金，嘉惠數千名學子，累計發出數千萬元。(成功大學提供)

緣起於學生事業有成回報恩師的一筆筆捐款，成功大學教授李克讓全數捐出來，作為在校優秀學子獎學金，30年來，不曾間斷的成大李克讓教授獎學金，嘉惠數千名學子，累計發出數千萬元，隨著李克讓教授年事已高，26日宣告第30屆頒獎典禮圓滿畫下句點。

國內大學獎學金種類眾多，一般獎學金設置多由大型基金會或公司團體捐獻，成功大學李克讓教授獎學金顯得與眾不同。

1994年，先後有房建奇、陳茂仁、吳世章、吳重雄、洪政豪、歐陽小平等多位早期校友捐款，有感於恩師李克讓教書辛苦與研究室簡陋，主動捐款希望幫老師改善生活及簡陋研究室，但李克讓卻把學生的心意全數捐出來，轉做為學生助學金，歷屆校友見賢思齊，捐款者越來越多，近30年從不間斷，成為國內教育史的一頁傳奇，更締造杏壇佳話。

李克讓教授獎學金有別於一般以學業成績為首要條件的獎學金，屬於助學金，以幫助需要經濟支援者為準，因此，名額不限制，只要提出申請都會盡量頒予。

除了捐款，李克讓也會自掏腰包補足，滿足更多申請者，獲獎人數從最初4、5人，近年來常增至百人，其中，也曾有幾次半年就頒發一次，是充滿濃濃的愛心與人情味的獎學金。

成大名譽教授李克讓現已92高齡，今年照例親自審閱每位學生申請資料，原定50個名額，仍因覺得許多學生值得獲獎，和往年一樣想辦法自掏腰包名額增加至80人，每人各獲1萬元。

今天中午舉行最後一次頒獎典禮，李克讓再贈送每位學生一本「成大之光」，要大家讀讀傑出校友盧偉民的故事，期許大家將來也是成大之光。他特別感性感謝自己的學生和所有老朋友們，「當你們有一天也有力量了，別忘了關懷別人、幫助別人。」

成大副校長蘇芳慶稱李克讓教授是全球典範，恭喜學生們獲得「最圓滿的獎學金」，相信學生們站在李老師這位巨人的肩膀上可以看得更遠，強調獎學金是串起人間溫暖和生命價值最重要的生態系。他說自己也是機械系系友，曾受教於李克讓教授，印象最深刻就是李老師常在課堂傳授人生道理。

成大機械系主任楊天祥感性推崇李克讓教授大愛，決定以「克讓實作基地」，延續李克讓無私精神。他透露，已有曾領受獎學金的同學主動表示回饋意願，代表存在學生心裡的愛已經慢慢發芽成長，「想像一位勤懇的園丁，在肥沃的土壤上，花費將近30年播下幾千顆種子，現在已經發芽美麗成長。」

李克讓得意門生、機械系59級校友林志遠，現任和和機械股份有限公司董事長，特地返校參加最後一次頒獎典禮，他感恩李老師教誨，長年捐款不斷，「這是一份傳送愛的獎學金」，李老師送出了愛，也讓自己被愛圍繞。

李克讓教授為成大機械系資深、名譽教授，同時也是機械系41級校友，對於成大存在濃厚情感，不只深受校內教職員生崇敬，他的無私大愛也使曾領受獎學金的校友銘感於心。適逢30屆獎學金頒發，成大機械系特地在Facebook設立專頁，感謝李克讓教授數10年春風化雨的教誨，也提供海內外系友表達感恩之情。

多位系友感念獎學金的實質幫助，為經濟困窘的學生時期注入活水，兩度獲得獎學金的許格諺感佩李克讓教授之舉，認為「獎學金更重要的是精神的傳承，而飲水思源正是獎學金的中心思想。」

(中時 )