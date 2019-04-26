桃園市議員王浩宇爆料稱，參選國民黨新北市第12選區立委初選的國民黨中央委員徐正文，是北京市政協委員，徐正文26日下午召開記者會表示將對王浩宇的惡意抹紅，認為是妨礙及違反選罷法，將提出告訴，並表示自己是政協顧問及列席代表，沒有投票與表決提案的權利，僅有建議權，而是無給職，也可以上網去查，沒有他的名字（http：／／www.bjzx.gov.cn／zjwy／）。

徐正文表示，兩岸目前政治交流中斷，但民間交流日益增加，兩岸事務目前多僅靠台商居中協調。台商為了保障雙方福祉，會參與政協及其他單位組織，成為政協顧問、列席代表，列席代表的主要職能，是參與政協開幕及閉幕儀式，沒有投票與表決提案的權利，僅有建議權，是目前台商唯一在兩岸的發聲管道，也未違反兩岸關係條例。

他表示，自己受到同是七星選區的候選人指他是北京政協委員，抹紅他，說他「非法加入當地組織」，加上王浩宇在臉書上抹紅他，用意就是利用他來打擊國民黨、抹紅高雄市長韓國瑜以及鴻海董事長郭台銘等國民黨大選等可能參選人。

另外，對於民進黨立委王定宇對他的不實指控，徐正文表示，王定宇有立委免責權，將來他若到立法院，將會挑戰王定宇和段宜康，也會在選區挑戰時力立委黃國昌，「在此下戰書」。

徐正文也指出，自己是第一個反對台胞證改為18碼的人，反對的第二天就遭國台辦打臉，不斷努力之下，才有現在的台胞居住證。

他也強調，台商會救人不分藍綠，這幾年，為兩岸民眾提供醫療、教育、就業、就災等多項服務，如自己曾協助在珠海受傷的導演林伯勳回台就醫，以及昆山小弟緊急救助，台東風災跟花蓮地震救助等多項社會服務。另外，他也在信義計畫區開創青創基地，結合一百多位台商會長協助，把人才留在台灣創業、就業，也希望在外人才回流。

(旺報 )