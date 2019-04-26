陳少霞去年和老公證實有喜。（圖／翻攝自陳少霞cherie微博）

43歲女星陳少霞演出陳小春版《鹿鼎記》「雙兒」一角走紅，3年前她再婚嫁給身家32億台幣的「大陸法拉利之父」李文輝，兩人日前證實有喜，李文輝更透露妻子懷孕已6個月，預產期在今年7月，最近陸媒報導陳少霞和老公抽空遊日本，傳聞中的6月孕肚也曝光。

陳少霞過去有一段婚姻，育有2女，2016年她梅開二度嫁給現年61歲的李文輝，近年陳少霞積極拚懷孕，去年底才證實有喜，當時她透露曾做過人工受孕，但屢屢失敗，正當她和老公放棄之際意外自然懷上第三胎，李文輝10日出席活動也證實即將當爸，「這次機會讓我跟少霞再次學習為人父母」。

李文輝透露，陳少霞的預產期在7月，夫妻倆正在替寶寶取名字，至於孩子性別暫時保密，只要健康就好，他不在意是男是女。今據《新浪娛樂》報導，陳少霞挺肚和老公去日本旅遊的照片曝光，可見她孕肚明顯，和老公也越來越有夫妻臉，網友說：「恭喜恭喜」、「好美的孕婦啊」。

(中時電子報)