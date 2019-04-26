國民黨主席吳敦義與高雄市長韓國瑜的「吳韓會」時間敲定，國民黨今宣布將於下週二（30日）下午3時於黨中央舉行。面對媒體詢問與韓的關係是否降到冰點？吳敦義受訪直言「我覺得不會啊！」兩人不是已約妥要碰頭了，有些可能是轉話，或大家評斷的關係，但不要用這樣的形容比較好，「他也是我的朋友啊！」

吳敦義今出席啟智協會會員大會暨育智獎頒獎典禮，對於「吳韓會」何時敲定？吳受訪表示，副主席兼秘書長曾永權上午有告知，高雄市政府方面有訊息來，就這幾天，沒去記特別精準的時間，「但我知道已經約妥了沒錯」。

至於準備談什麼？吳敦義說，國民黨中常會剛通過一些準則，也有包含總統選舉、國民黨初選的特別規則，大家也都知道凡是有意、願爭取機會的人，應該都會正式把他納入初選機制。

吳敦義並說，那天在中常會中，看起來絕大多數意見都是希望改用「全民調」，而這改變了原本黨過去的一些慣例，包含73制、55制，但這次中常會絕大多數中常委建議很一致，盼改全民調處理。他接著說，有中常委認為還沒與有意參選的同志商量過，若沒得到大家同意，恐怕一下改全民調，（意見）還不能很一致，因此準備跟有意參與初選者，每位都徵詢一下意見，「這樣比較好」。

媒體追問，是否與韓國瑜的關係降到冰點？吳敦義直回「我覺得不會啊」，不是已經約妥要碰頭了，有些可能是轉話，或大家評斷的關係，「說什麼冰點，那冰點以上是幾點、以下又是幾點？」這不要用這樣的形容比較好，「他也是我的朋友啊？」

他回顧，是自己請韓國瑜到高雄當市黨部主委的，提名也是自己做的主，「怎麼會變成冰點呢？不會的！」「不要說他女兒叫韓冰，你就以為我是冰點！呵呵，不會有這些狀況」。

談及前立法院長王金平指全民調不公平，吳敦義也重申，那天中常會並沒有做成決議全民調，還要再去做溝通、協調工作。至於被說「轉彎」，吳喊「我怎麼會轉彎呢？」這是中常會做的決定，「我怎麼能轉彎，我只是主持中常會而已」，不會獨斷、絕對尊重中常會。

(中時 )