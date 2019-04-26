瑞龍瀑布現況視角。（沈揮勝攝）

相較於新平台興建前只能看到瀑布的10分之1（如圖），瑞龍瀑布的現況視野已經比2年前改善很多。（資料照片／沈揮勝攝）

瑞龍瀑布全貌，壯觀磅薄；圖為平台興建前，河床未管制時的舊影像。（資料照片／沈揮勝攝）

瑞龍吊橋景觀吸睛。（沈揮勝攝）

瀑前短瀑亦美。（沈揮勝攝）

平台周邊設施尚稱完善。（沈揮勝攝）

有竹山第1美瀑雅稱的瑞龍瀑布，6年前因火災造成步道設施受損。縣府為打造竹山觀光亮點，向中央爭取補助施設觀景平台，去年完工開放後，常有遊客反映瀑布被樹擋住視線難窺全貌，建議增設延伸平台。副縣長陳正昇說，問題卡在行水區，將優先改善停車空間。

不過相較3年前平台未修復前之視角，只能看到全瀑的10分之1，目前能窺見7成，也算改善不少；「猶抱琵琶半遮面」多了點想像空間，平添神祕之美。但畢竟遊客不遠千里而來，還來回徒步將近1小時造訪，看不到全貌，總留下些許遺憾。

來自豐原的楮美玉、南屯的陳俊男說，視角只差一點點，看來問題並不難解決，只要在現有平台下方，增建3到4公尺寬的延伸平台，再用旋梯或斜梯銜接上下平台，就可以讓遊客很輕鬆地看到完整美瀑。

雲林古坑的林先生指出，目前因看不到全貌，很難擔保不會有人為了找到更好的觀賞視角而下到溪床，平添危機風險。

副縣長陳正昇解釋，瀑布視線盲點，縣府之前已注意到。原本擬自籌經費，於第二期工程增建觀瀑延伸平台，但因涉及行水區，法令問題尚待克服；目前只能先針對步道改善，以及停車場之增建規畫多著力。

另有民眾建議改以懸臂式延伸平台，在現有基礎上，以鋼纜牽引延伸斜出。縣府表示，整體景觀需兼顧，但可納入思考。

(中時 )