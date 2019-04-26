日暉國際渡假村有「全台最美飯店」之稱。（日暉國際渡假村提供）

鄰近飯店的伯朗大道是台東熱門人氣景點。（日暉國際渡假村）

日暉線上旅展的「伯爵VILLA住宿券」下殺33折，每張7999元。（日暉國際渡假村提供）

獨棟40坪的伯爵VILLA，擁私人泳池和Jacuzzi按摩池。（日暉國際渡假村提供）

日暉國際渡假村今年再度拿下易遊網舉辦的「全台最美飯店」頭銜，除了飯店美，也因位於花東縱谷中心，擁得天獨厚的自然美景、無敵稻景、最美星空等環境優勢而受網友擁戴，而為回饋網友力挺，飯店即日起推出2波線上旅展，讓無法親身前往台中、高雄旅展的民眾，也可在旅展同期上網大搶住宿好康。

日暉線上旅展大方祭出超殺折扣的住宿券，讓想住最美飯店、VILLA的遊客能趕在這一波划算圓夢。最超值的就屬「HOTEL區雙人住宿券」，瘋狂祭出2.3折起的折扣，原價每晚1萬元＋10％，線上旅展假每張含稅僅3999元。

「HOTEL區雙人住宿券」可入住1晚翠綠山嵐客房，含2客早餐；若選在周一至周四入住更划算，便可從原本的2人房型免費升等到可住4人的15坪翠綠山嵐家庭房，每房將有2張大床，並招待2位6歲以下或身高115公分以下的孩童免費用早餐，非常適合家庭親子出遊。

而HOTEL區的每間客房都設有獨立景觀陽台或庭園、池上唯一的美人湯，在房內就可輕鬆泡湯，盡覽花東縱谷美景。此外，周五、周日加價800元起便可入住，周六每晚加2000元，暑假則是每晚加3000元，而若在暑假期間的周一至周四入住也一樣可享受免費升等家庭房的優惠。

日暉國際渡假村最大亮點在於擁亞太區最大、佔地萬坪的VILLA群，而這次日暉線上旅展販售的「伯爵VILLA住宿券」直接下殺33折，每張7999元，就能入住獨棟40坪、擁私人泳池和Jacuzzi按摩池的VILLA，更首度讓使用票券的房客在假日或連續假期入住都不用加價（暑假及農曆年節除外）。

如果是在暑假期間（6月28日至8月24日）的週一至週四入住，還贈送豐盛晚餐2客，現省1980元；想揪多一點親友來玩，用該券升等至侯爵VILLA也有優惠，4人入住平均下來每人每晚僅需2999元起。

日暉線上旅展分別在4月23日至5月2日、5月20日至5月27日開跑，若完成訂購，不限金額，還可依購買的房型人數獲贈每人價值100圓的鐵馬券，以及價值350元的戶外風呂券；若單筆消費滿1萬5000元，還送獲美國IDA設計金獎的「台北日暉酒店」或「樂樂日暉溫泉酒店」雙人住宿1晚；旅展優惠詳情可至網站查詢。

此外，入住日暉的房客也不只有美麗飯店可住、迷人景點可逛，也有好玩的獨家活動。像是每年暑假的「台灣國際熱氣球嘉年華」都引發大批遊客朝聖搶搭，但日暉的房客則可以不用等到人擠人的暑假，也不必煩惱搶不到票，日暉專為住客推出從飯店直接啟程的「熱氣球自由飛」活動。

每位房客僅需加價8888元就能參加「熱氣球自由飛」，在空中飽覽大片純淨田野風光，搭乘後還會舉行香檳慶功儀式、頒發飛行證書，為池上飛行之旅劃下愜意句點。「熱氣球自由飛」詳情可至網站查詢。

(中時 )