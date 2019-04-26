前立法院長、國民黨立委王金平26日上午到華山文創園區參觀台灣文博會時表示，希望民眾來感受文化藝術與科技的整合，細細體驗台灣每一塊土地，以及台灣設計人才的創意。王金平說：「我當選後一定會大力支持、發展文創產業，讓文創結合食衣住行等層面，進而成為世界關注的產業。」

王金平在台灣創意設計中心董事長張基義、策展人游適任與劉真蓉陪同下參觀主題館演變舞台，玩了肢體互動遊戲，十分有趣。到台南文文仔火展館看到鳳凰樹剪紙，他更有感而發表示，高中就讀台南一中時，學校旁都是鳳凰樹，讓他留下很溫馨的記憶。

參觀屏東館時，王金平看到屏東縣地磨兒民族實驗小學德文分校的學生寫下：「希望屏東的交通方便。」他說，未來會讓從高雄到恆春的藍色公路能更方便，路上和空中交通也要研究改善方案，讓屏東交通變得更方便。

隨後王金平走到台東館，撲鼻而來的茅草香讓他忍不住盤腿席地而坐，他也和張基義與游適任談起文化政策，最後更躺在茅草地上重溫兒時回憶。

王金平說，未來將提出教育政策，包括教育、體育、藝術教育，以及技職教育四大政策，其中藝術教育必須兼顧傳承與創新、永續與活化、多元與精實、普及與專業各個面向，重建藝術與文化人才的尊嚴與熱情，均衡發展北中南、城鄉不同特色；落實藝術與文化的在地深耕，拓展在地文化的國際宣傳與交流；並且重視地方歷史文化資產、促進多元族群文化、擴展全民藝術文化等。

王金平陸續參觀各展區，聆聽各地優秀策展人想法，了解他們理念，以及對台灣這塊土地的熱愛。王金平說，台灣一定要開放開放再開放，而且培養各方面的人才，台灣才有發展。王金平強調：「我當選後一定會大力支持、發展文創產業，讓文創結合食衣住行等層面，進而成為世界關注的產業。」

(旺報 )