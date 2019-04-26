世界之大，無奇不有！擁有歐洲最美湖泊之稱的加爾達湖（Lago di Garda）位於義大利北部山區中心，總面積達370平方公里，約莫日月潭的47倍大，據說這個歐洲最美的湖泊裡藏有深水巨怪，附近居民有親身目擊水怪現身的事件，而當地圖書館蒐藏著幾世紀以來湖怪的手稿資料…。動物星球頻道最新一季《河中巨怪：謎樣水域》主持人傑洛米·韋德（Jeremy Wade）將帶領觀眾尋找真相，揭開不為人知的巨怪面紗。

《河中巨怪：謎樣水域》主持人傑洛米·韋德（Jeremy Wade）造訪世界各地尋找河中巨怪。（動物星球頻道 提供）

加爾達湖在150萬年前被冰河侵蝕而成，湖深超過300公尺，而水怪最早在16世紀出現，傳言是一半像蛇一半像龍的恐怖怪獸，但最近幾年都沒人見過牠了。《河中巨怪：謎樣水域》取得第一手資料，從看過水怪的釣客開始調查，接著與湖岸邊游泳的泳客接觸，關於這個生物的線索都顯示水怪大約3公尺、背部隆起、會吐泡泡。

《河中巨怪：謎樣水域》水怪最早在16世紀出現，傳言是半蛇半龍的怪獸，黑色長2-3尺。（動物星球頻道 提供）

當地圖書館的館藏資料顯示，多年以前有個僧侶因為看到水怪而嚇到癱瘓，也有修道士說在水底下看過那些怪物。歷經居民的證詞以及過去的歷史記錄，這個生物的線索都導向「鱘魚」，這種魚可以長到6公尺、喜歡躍出水面，且擁有50年的壽命。不過當地的資深釣客卻指出從來沒見過「鱘魚」早已絕跡，而造成絕跡的原因，竟是因為有一種什麼都吃的超級掠食者「六鬚鯰」近年出沒於加爾達湖。

《河中巨怪：謎樣水域》主持人傑洛米·韋德（Jeremy Wade）在義大利養殖魚塭調查義大利鱘。（動物星球頻道 提供）

「六鬚鯰」的義大利名念作瑟羅羅（Silurus）俗稱歐洲巨鯰，就是真正在義大利加爾達湖的河中巨怪。牠們可以長到將近3公尺超過90公斤，像蛇一樣的長型身軀，淡水河中最強勢的掠食者，狩獵時會躍出水面。

《河中巨怪：謎樣水域》六鬚鯰的義大利名念作瑟羅羅（Silurus）俗稱歐洲巨鯰。（動物星球頻道 提供）

節目中主持人傑洛米·韋德（Jeremy Wade）利用釣具綁在石頭上加裝警報器，徹夜埋伏十小時，成功釣出長2.1尺、深藏在加爾達湖中的年輕巨怪，也讓小鎮流傳16世紀以來的謠言正式終結！

水面浮黑影、疑現半蛇半龍的恐怖怪獸！？。（影音由動物星球頻道製作，取自YouTube）

(中時電子報)