距離在瑞士巴賽爾舉行的世界羽球錦標賽，還有3個多月，世界羽聯（BWF）昨天也已經刊出報導，討論「世界球后」戴資穎屆時能否贏得生涯首座世界級的大賽冠軍。報導中還特別點出，除了卓越球技，小戴能把挫折迅速拋諸腦後、向前走的正面能量，是她成功的秘訣之一。

「小戴不只不看自己的比賽影片，她在新加坡奪冠後坦承，自己甚至連對手的影片也不看。而對山口茜上演神乎其技的逆轉勝後，小戴賽後被問到如何救回5個賽末點，她甚至露出了驚訝的反應。」

「我真的救回5個賽末點？」報導引述小戴當時的回答，「我自己也忘記了耶。」

文章指出，這就是戴資穎的特點，即使2015年世錦賽8強浪費了6個賽末點，她落敗離開時臉上仍帶著微笑。「即使只差1分就能拿到世錦賽獎牌（晉4強至少並列銅牌），她還是立刻將輸球拋開，毫不掛心。」

「從那之後，她已經成長為一個真正的球員，身形更輕盈，打法更精準，在場上也更加努力。」報導描述小戴的成長與如何走出今年初低潮後，問了最後一個問題：「在2012倫敦奧運、2013廣州世錦賽、2014哥本哈根世錦賽、2015雅加達世錦賽、2016里約奧運與2018南京世錦賽錯過之後，她能在巴塞爾拿到第1個世界級大賽冠軍嗎？」

世羽聯也將這篇文章分享到臉書粉專，由小編提出同樣的疑問，結果不只是台灣球迷，就連國外鄉民也大多留言表示，不論小戴有沒有拿到世錦賽或奧運金牌，她都已經證明自己是當代最佳女單。

「BWF夠了吧，讓小戴喘口氣，她已經是歷來最偉大的女單了。」臉友Scott Burton表示。球迷Tim Goh則說，戴資穎打球的方式，已在女子羽壇樹立歷史性的標竿，「如果在世錦賽和奧運奪冠，也就是替她的成就增色而已。」

Rajarshi Bhaumick則中肯表示，比起小戴需要這些獎牌的程度，「世錦賽和奧運『更』需要小戴才是真的！像她和李宗偉這樣的運動員，不需要奧運獎牌才能被記得他們的偉大。」

(中時電子報)