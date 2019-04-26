第59屆高級中等學校二區科學展覽會成績出爐，苗栗農工學生囊括3特優1優等2佳作殊榮，總件數在竹苗地區稱霸，同時榮獲全國高級中等學校2019年專題及創意製作競賽獎肯定。天氣愈加炎熱，電機空調科學生廢除溼機製成攜帶式冷氣，可有效降溫至22度，作品潛力無窮。
電機空調科5名學生以廢棄物大改造為題，製作環保且創新的多功能攜帶式空調，讓報備電器重拾新價值，學生李祈鋒指出，由廢除溼機元件拆解後，製成冷暖兼具的攜帶式冷氣，能源效率比為2.727，與市售移動式冷氣節能表現相近加上成品重量只有13公斤，使用電壓為110V，非常適合露營時使用。
李祈鋒說，經測試冷暖功能，當室溫為28度，帳棚內穩定後溫度可降至22度，出風口最低溫度為16.2度；當室溫為19度，帳棚內穩定後溫度可升高至26度，出風口最高溫度也有38度，利用廢材打造的攜帶式冷氣，冷暖效果相當成功。
農經科學生楊策、詹勳旻以改良式棲架與雞隻生長關係研究，獲得農業與食品學科特優，楊策家中從事養雞業，從小觀察雞隻生態，發現雞有停在棲架上休息的習性，因此著手將傳統棲架改善並與飼料槽結合，讓雞隻休息時也能採食，有效提升飼料轉換率。
楊策表示，目前家中讓他管理一部分雞舍，此次參賽父母無條件提供400隻雞作為實驗對象，在區賽時評審老師有指出研究數據的統計與檢定項目有待補強，因此在7月全國科展前必須進行第三次實驗，持續修正檢討，期望應用所學知識提升家中雞隻飼養效益。
台灣受汙染河川中，銅離子汙染逾五成，其餘是鎳、鉻等重金屬汙染，目前汙水處理大多利用「綠藻」將重金屬去除，化工科3名學生從甲殼類萃取出「幾丁聚醣」代替綠藻，除了減少食用甲殼類的廚餘，也達到廢棄物再利用，永續環保之目的，贏得工程學科（二）特優。
(中時 )
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