從廢除溼機元件改造的攜帶式冷氣，出風口最冷可達16.2度。（巫靜婷攝）

苗栗農工參加第59屆高級中等學校二區科學展覽會，囊括3特優1優等2佳作。（巫靜婷攝）

化工科學生呂訓亨、黃詩婷、夏靜馨以「銅流河汙-幾丁聚醣縮二脲試驗與吸附水中銅離子」獲得工程學科(二)特優。（巫靜婷攝）

農經科學生楊策、詹勳旻以「天外棲雞－改良式棲架與雞隻生長之關係」獲得農業與食品學科特優。（巫靜婷攝）

電機空調科學生李祈鋒、吳浚愷、宋皓維以「廢棄物大改造－環保創新多功能攜帶式空調」獲得環境學科特優。（巫靜婷攝）

化工科學生姚奕帆、邱貞忱、胡智堯以「銀杏葉之應用」獲得環境學科佳作。（巫靜婷攝）

加工科學生黃紫茵、楊采婕、陳靜怡同學以「豆漿與乳酸菌的邂逅－探討豆漿發酵乳的最適培養條件」獲得農業與食品學科優等。（巫靜婷攝）

電機空調科學生張方豪、林泓毅、趙冠彥以「建構熱泵系統－應用於水族箱」獲得農業與食品學科佳作。（巫靜婷攝）

電機空調科學生傅琮雄、黃煜恩、劉彥興、傅向鳴以「可攜式小冰箱」參加專題及創意製作競賽獲得電機與電子群專題組優勝，指導老師黃釧洪表示，此研究未來可應用於美食快遞。（巫靜婷攝）

第59屆高級中等學校二區科學展覽會成績出爐，苗栗農工學生囊括3特優1優等2佳作殊榮，總件數在竹苗地區稱霸，同時榮獲全國高級中等學校2019年專題及創意製作競賽獎肯定。天氣愈加炎熱，電機空調科學生廢除溼機製成攜帶式冷氣，可有效降溫至22度，作品潛力無窮。

電機空調科5名學生以廢棄物大改造為題，製作環保且創新的多功能攜帶式空調，讓報備電器重拾新價值，學生李祈鋒指出，由廢除溼機元件拆解後，製成冷暖兼具的攜帶式冷氣，能源效率比為2.727，與市售移動式冷氣節能表現相近加上成品重量只有13公斤，使用電壓為110V，非常適合露營時使用。

李祈鋒說，經測試冷暖功能，當室溫為28度，帳棚內穩定後溫度可降至22度，出風口最低溫度為16.2度；當室溫為19度，帳棚內穩定後溫度可升高至26度，出風口最高溫度也有38度，利用廢材打造的攜帶式冷氣，冷暖效果相當成功。

農經科學生楊策、詹勳旻以改良式棲架與雞隻生長關係研究，獲得農業與食品學科特優，楊策家中從事養雞業，從小觀察雞隻生態，發現雞有停在棲架上休息的習性，因此著手將傳統棲架改善並與飼料槽結合，讓雞隻休息時也能採食，有效提升飼料轉換率。

楊策表示，目前家中讓他管理一部分雞舍，此次參賽父母無條件提供400隻雞作為實驗對象，在區賽時評審老師有指出研究數據的統計與檢定項目有待補強，因此在7月全國科展前必須進行第三次實驗，持續修正檢討，期望應用所學知識提升家中雞隻飼養效益。

台灣受汙染河川中，銅離子汙染逾五成，其餘是鎳、鉻等重金屬汙染，目前汙水處理大多利用「綠藻」將重金屬去除，化工科3名學生從甲殼類萃取出「幾丁聚醣」代替綠藻，除了減少食用甲殼類的廚餘，也達到廢棄物再利用，永續環保之目的，贏得工程學科（二）特優。

(中時 )