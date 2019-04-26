搶攻中部旅遊、餐飲銷售大餅，業者大打美女牌、配合低價優惠促銷，吸睛十足。（林欣儀攝）

為期4天的「2019台中國際旅展」26日開跑，共有450家業者、500多個攤位展出，除日、韓等國外旅遊吸引不少民眾搶優惠，配合政府春遊補助登場，國內飯店業者也紛紛推出多項國旅配套方案，客委會也以「樟之細路」為主題打出客庄觀光活動，強調絕對優惠再加乘。

搶攻中部旅遊大餅，業者透過旅展出招，業者大打美女牌、吸睛十足。主辦單位指出，迎接接下來的暑期旅遊旺季，業者紛紛在旅展推出多項優惠方案，且近年來小資族出國正夯，有業者推出峇里島5日遊小資價6990元、韓國首爾5日下殺9888元及暑假遊日本東北2萬5000元不到，盼吸引旅客。

國內旅遊方面，客委會產業經濟處副處長陳瑞榮說，今年旅展以「樟之細路」為主題，包括桃園龍潭、台中東勢等全台10大客庄小鎮，結合桐花祭、高鐵等交通，邀民眾遊客庄、走入客家的歷史文化。麗寶樂園除推出月光票，還首推「麗寶假期饗樂券」、標榜一次玩遍整座度假區。

每年旅展最大亮點的飯店餐券銷售也是熱滾滾，金典酒店推出聯合餐券一套2張1998元、林酒店打出下午茶買4送1等優惠，日光溫泉度假酒店推出西餐廳平日自助吃到飽下殺5折、每人只要399元，而福容飯店推出全台15家連鎖住宿套票買10送1，今年還鎖定小資族、首度開放單張優惠券銷售。

(中時 )