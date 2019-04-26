今年3月中旬，台北富邦銀行行員發現一名婦人急忙要匯款，表示兒子獨自於美國就學，需要3萬4818美元作為生活費，行員察覺事有蹊翹，立即阻止匯款，並通報警方協助。警方到場了解後，發現婦人是接獲假檢警詐騙電話，歹徒恫嚇其子涉嫌刑事案件，並以偵查不公開為由，要求隱瞞通話內容，幸好在行員、員警苦口婆心地勸說後，婦人才驚覺受騙，頻頻感謝行員保住她的養老金。

警政署統計，去年金融機構協助成功攔阻詐騙案件計935件，金額合計4億3919萬餘元，較前年增加141.68％。依攔阻金額統計達1000萬元以上的金融機構，依序為中華郵政、台灣銀行、中國信託、國泰世華、滙豐、玉山、台北富邦、合作金庫、華南及京城商業銀行等10家，警政署特安排於26日的署務會報中，由署長陳家欽親自頒獎，以資鼓勵。

為提升金融機構攔阻成效，警政署除責請各直轄市、縣市警察局於地區治安會報等場合頒獎表揚攔阻有功行員，各金融機構亦持續強化所屬行員及保全人員的教育訓練，以增強辨識詐騙手法或可疑提匯款態樣，另積極與轄內警察機關合作聯繫，如發現民眾疑遭詐騙時，除進行關懷提問，並同步通報警方到場協處，期能有效提升攔阻成效。

(中時 )