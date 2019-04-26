甫在卡達杜哈亞錦賽奪得金牌的「亞洲槍神」鄭兆村以及「台灣飛毛腿」楊俊瀚，兩人今天出席台灣田徑公開賽宣告記者會時表示，東京奧運資格賽從5月1日開始，希望能在台灣公開賽取得東奧門票。

去年兵敗亞錦賽的鄭兆村，經過冬訓磨練後在今年港都盃與青年盃復出，並且找回自信心，這次前往杜哈信心滿滿，沒想到第一次試擲就拉傷右大腿，幸好第二次還是擲出86.72公尺，第三次勉強試擲，接著就放棄後三次機會。

鄭兆村表示，或許是狀況調整得太好了，所以急於想要丟出好成績，結果竟然在跨出第一步就拉傷了，真的是「吃緊弄破碗」，好在最終仍替中華隊拿到金牌，否則真的無法想像結果，現在得到教訓，就算是狀態再怎麼好也得小心面對賽場上的情勢，不能夠急於表現而反傷自己。

鄭兆村說，好加在拉傷不嚴重，經過這幾天休息後舒緩許多，對於接下來的5月中上海鑽石大獎賽以及5月26日台灣公開賽都頗有自信能夠達到東奧門檻(85公尺)。

楊俊瀚表示，目前看起來200公尺達標的機率比較高(20秒24)，但100公尺(參賽標準10秒04)仍會努力試試看，希望能在大阪世界挑戰賽與台灣公開賽拚一拚。

對於亞錦賽男子400公尺接力賽跑第三棒，楊俊瀚說，「曾孝生教練認為接力隊能否拿牌的關鍵點在於第三棒，所以他希望我能扛起這個重擔，幸不辱命完成奪牌任務。不過，我還是認為我們的布點以及默契仍有加強的空間，5月11-12日本橫濱世界接力大賽有機會一搏，如果能跑好第三棒，或許就能在200公尺項目突破個人最佳。」

(中時電子報)