國民黨天王亂鬥方興未艾，前立委蔡正元又突然在臉書上爆料，指在高雄市長競選期間，國民黨主席吳敦義以個人力量募款4000萬元給韓國瑜當競選經費，還指「韓流再強不過是烏合之眾、台風再盛不過高空雷鳴」，讓政壇再掀波濤，對此朱立倫26日下午在宜蘭受訪時表示，他還是一句話，伸手不打自己人，國民黨要比好不比爛，大家要團結一致，團結都不一定贏，如果自己打自己，只會給外人看笑話；對於募款4000萬元競選經費的疑雲，朱立倫表示「這要問韓市長，韓市長說沒有應該就沒有」。

(中時 )