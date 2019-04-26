吳曾給韓4千萬？ 朱立倫：韓市長說沒有就沒有 16:432019/04/26 中時 胡健森 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前新北市長朱立倫26日走訪宜蘭三星鄉，與農民互動交流。（胡健森攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨天王亂鬥方興未艾，前立委蔡正元又突然在臉書上爆料，指在高雄市長競選期間，國民黨主席吳敦義以個人力量募款4000萬元給韓國瑜當競選經費，還指「韓流再強不過是烏合之眾、台風再盛不過高空雷鳴」，讓政壇再掀波濤，對此朱立倫26日下午在宜蘭受訪時表示，他還是一句話，伸手不打自己人，國民黨要比好不比爛，大家要團結一致，團結都不一定贏，如果自己打自己，只會給外人看笑話；對於募款4000萬元競選經費的疑雲，朱立倫表示「這要問韓市長，韓市長說沒有應該就沒有」。 (中時 ) #朱立倫 #募款 #吳敦義 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 回應韓國瑜聲明 國民黨中央籲韓國瑜參與初選 12:532019/04/23 政治 抱不平！陳美雅心疼韓國瑜受委屈 13:352019/04/23 政治 中華民國不能沒韓國瑜！許淑華籲將韓納初選民調 15:252019/04/23 政治 聽完韓國瑜聲明 杏仁哥喜極而泣：絕對支持韓選總統 16:302019/04/23 政治 《快評》解讀韓國瑜最新聲明：保留彈性，視局勢變化再做最終決定 20:352019/04/23 政治 郭台銘需要學習韓國瑜的事 04:092019/04/24 論壇廣場 台中市議會國民黨團開第一槍：非韓不可 13:542019/04/24 政治 力挺韓國瑜 新北議員邱烽堯成立中和後援會 10:522019/04/25 政治 挺韓 新北議員邱烽堯成立中和後援會 10:592019/04/25 政治 冒牌韓粉退散！羅智強重話抨擊蔡正元 10:142019/04/26 政治 政治熱門新聞 遭追問韓國瑜收4千萬消息來源 蔡正元回應了 - 政治 韓遭控拿吳4000萬 她哽咽：吳敦義出來說話 - 新聞 5點聲明後 韓國瑜民調仍穩居第一 - 政治 回應4千萬 吳敦義：我都沒經手當主席借款很正常 - 政治 被控拿吳4000萬 韓國瑜：有就辭高雄巿長 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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