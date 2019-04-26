0427廢核大遊行，明天下午一時在台北、高雄同步舉行，蔡英文總統及前行政院長賴清德都將參與，蔡從台北賓館加入第一大隊「公民大隊」，賴則參與民進黨公職組成的第二大隊「政黨大隊」，同場不同隊，蔡走一小段，賴走完全程，相遇機率恐是零。

總統府發言人黃重諺表示，蔡是在主辦單位邀請下，特別在當天多個行程間，撥出時間到活動現場，會跟大家走一段。

他說，因為蔡代表政府，代表正在推動中的「非核家園」政策的實踐的角色，因此與政黨、政治團體性質上有別，所以當天蔡會規劃在隊伍中的第一大隊，與參加的民眾一起前進。

黃重諺說，蔡出席這項活動最重要的目的，一方面她要跟長久以來、所有在推動非核、能源轉型的朋友們表達敬意和謝意，因為有這麼多人的一起努力，台灣才能在過去的三年順利的讓「非核家園」目標向前挺進。

黃表示，現在不僅「非核家園」的目標越來越近，伴隨著能源轉型的逐步推動，台灣的能源產業也正開始蓬勃發展。二來，儘管行程繁忙，即便只有一點時間，她也要跟大家一起走一段，讓大家知道她與政府，和大家目標一致，而對於達成目標，她與政府都有最高的決心。

427 廢核遊行明天13時集合從凱達格蘭大道出發→公園路→襄陽路→重慶南路→衡陽路→中華路→漢口街→館前路→忠孝西路→公園路→中山南路→回凱道。

(中時 )