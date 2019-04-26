慈濟大學影響力排名世界第67名，慈濟人與有榮焉。（范振和攝）

慈濟科技大學原音合唱團美妙歌聲繞梁。（范振和攝）

泰晤士高等教育機構今年首度進行世界大學影響力排名，名列全球第67、全台第1的慈濟大學，26日舉辦「慈濟53：教育的感恩與成果」，感恩慈濟各志業體、慈誠懿德會、慈濟人及社會大眾的支持，讓與會人士見證「不一樣的全球排名，不一樣的教育力量！」

慈濟大學校長王本榮指出，泰晤士高等教育機構進行世界大學影響力排名，來自76個國家、462所大學進入總排名，慈濟大學名列全球第67名，全台最佳成績，難能可貴。

他分享「慈濟教育的理念與實踐」，中央研究院長廖俊智、台北醫學大學校長閻雲、泰晤士高等教育世界大學排名亞洲區總經理鄭柏霖、慈濟美國總會副執行長曾慈慧等人也都透過影片祝福。

王本榮說，這次世界大學評比重視的是學校對社會的影響力，以聯合國的永續發表指標為評比，包括社會責任等，證嚴法師提出的教學目標明確，重視專業與人文，帶著學生從服務中實踐專業，聯合國重視的全球議題也是慈大的學風、教風和校風。

廖俊智表示，慈濟大學在各項指標上都有傑出表現，最令他感動的是，慈大在弱勢生獎助金的額度上，一直名列前茅，代表慈濟大學在全世界的影響力不僅止於學術，在社會福祉、急難救助上貢獻大。期許慈大繼續發展自己的特色，把台灣、全世界變得更好。

感恩典禮中，慈濟大學附屬中學國術社精湛表演國術，慈濟科技大學原音合唱團美妙歌聲祝福，慈濟大學國際學生300多人來自20個國家，紛紛穿上傳統服裝，感謝慈大提供良好優質的教育環境。典禮中也以影片呈現慈大對社會的影響力，包括專業力、服務力、在地力、國際力和合心力。

慈濟基金會副總林碧玉、陳紹明頒發慈大慈悲喜捨銅像，由王本榮和副校長劉怡均代表接受。6位精舍常住師父也帶來印證基金會的祝福，並由基金會董事王端正、杜俊元致贈「法脈宗門綱要卷軸」，除了慈濟大紀事外，慈大獲世界大學社會影響力排名第67名也列人。證嚴法師則透過影片肯定慈大，感恩老師們為教育的不悔付出。

(中時 )