大坑10號步道景色優美，生態景觀豐富！台中市風景區管理所近期在10號步道興建完成一座相思樹雙層觀景平台，視野遼闊，能將台中市區美景盡收眼底；觀光旅遊局長林筱淇說，將於27日正式開放成為大坑步道新亮點，視野廣達360度，飽覽台中市區及大自然美景。

林筱淇表示，大坑各登山步道為中市熱門登山景點之一，最近於10號登山步道里程1K＋000旁，既有相思樹週邊擴增完成複層式觀景暨休憩平台，1、2樓均可觀景；為兼顧生態及減量設計原則，除保留既有相思樹生長空間外，亦由茂密之樹木枝葉提供遮陽效果，減少設施材料使用。

觀光旅遊局另於2樓設置有懸索護欄小吊橋，為內、外平台之唯一通道，可於外平台賞美景，內平台賞相思，提供民眾飽覽台中市市區及大自然美景，並可近距離觀察相思樹各部生長狀況，平台將於27日起開放通行。

風管所強調，今年度持續針對大坑登山步道編列經費辦理整修，除汰換及更新2、4、5、6、9、10號等步道，其餘未修繕完成路段，並將新增9-1號步道公共廁所、優化各步道指標系統及導覽設施等工程。

另為延長步道使用年限及提升步道安全性，9-1號步道預計自108年5月6至5月17日止，於平日週一至週五封閉里程0K＋250至0K＋600路段施工；10號步道部分預計自108年5月13至5月26日止，封閉里程0K＋000至0K＋250(涼亭前)路段施工，於施工封閉期間大家請勿前往，以免發生危險。

(中時 )