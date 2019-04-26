前國民黨立委蔡正元日前在臉書PO文為國民黨主席吳敦義抱屈，並爆料吳在高雄市長韓國瑜競選時，靠個人力量募款4千萬元交給韓作競選經費。對於是否有拿4千萬給韓國瑜？吳敦義今受訪回應，「有捐的是事實」，高雄當然也有一部分，這是很自然的事情，「可是我連一毛錢都不經手，所以我絕對沒有從我手中，拿多少錢給哪一位縣市長候選人，這我是不做的」

吳拿4千萬給韓？ 蔡正元：轉述企業家 尚未求證吳

吳敦義指出，大家都知道自己當兩年黨主席，每個月都在借錢，有時大概1個月借3000多萬，選舉接近時會多一些，因為開支可能略為增加，有時1個月大概借4000多萬左右，這很自然，但這些借款「我從來不經手」，都是選定朋友、聯繫後，願意者就到中央黨部來、開出支票，由行管會主委邱大展跟黨副主席曾永權共同將支票放入黨的帳戶，並由行管會開具借據。

對於借的錢是否變韓國瑜競選經費？吳敦義先是稱「那個不是借款」，接著表示自己擔任過8年半市長，是有些朋友，不管是否為企業界朋友，自己多少會衡量他們的狀況，也不能要求太多，大概就是高雄市有佔一部分，有些是全國性的企業，多少有跟他們要求，比較艱苦的地區多一點、少一點，給予一點資源「這是有的」，但自己從沒經手過。

「我是不做這種轉手的事情」吳敦義進一步說，而包含黨副主席郝龍斌、曾永權和一些大陸朋友有些也有捐了一點，這些都有紀錄，也會寫感謝狀謝謝人家捐款，這在高雄當然也有一部分，這是很自然的事情，「可是我連一毛錢都不經手，所以我絕對沒有從我手中，拿多少錢給哪一位縣市長候選人，這我是不做的」。

媒體追問，這是否認蔡正元的說法？吳敦義僅說「我真的不知道數字」，不可能去調查說到底捐多少錢，所以也不知道到底是多少，「這個總數...真的風從哪裡來我不知道，但有捐的是事實。」

(中時 )