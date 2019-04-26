濫倒廢棄物無力繳罰款，26日拍賣曳引車頭，吸引眾多競買者，爭相叫價，最後以185萬元拍定。（吳敏菁翻攝）

濫倒廢棄物無力繳罰款，26日拍賣曳引車頭，185萬元拍定。（吳敏菁翻攝）

濫倒廢棄物無力繳罰款，26日拍賣曳引車頭，185萬元拍定。（吳敏菁翻攝）

行政執行署彰化分署26日拍賣程序，濫倒爐渣等廢棄物被判刑、無力繳納罰款的鐘姓義務人所有的營業用拖車頭，鐘說當年花了500多萬元購買，目前車齡5年，吸引全台各自競買者爭相叫價，最後以185萬元拍定，義務人滯欠的債權可望足額受償，也展現檢察機關制裁不法傾倒行為的決心。

法務部行政執行署林署長慶宗指出，這次拍賣是刑法沒收新制實施後首次與彰化地方檢察署跨機關合作執行環保沒收案件拍賣，展現執法決心。

彰化分署阮執行官蕙芳指出，鐘姓義務人於106年間多次駕駛本次拍賣拖車至芬園鄉貓羅溪堤防、139縣道、山坡地等地，違法傾倒廢棄物總計達20公噸。彰化縣環保局預估清理廢棄物達126萬元，通知義務人限期履行，義務人置之不理，去年移送彰化分署強制執行。

這次拍賣拖車車頭為富豪VOLVO，2013年10月出廠，並無動產擔保抵押權之設定

，亦無滯欠未繳的違規罰鍰、汽車燃料使用費及使用牌照稅，二手行情價約落在150萬到200萬之間，車斗車牌是偽造，網路上依相近的條件去找二手車拍價，約落在20萬至45萬之間。

許多民眾自網路或新聞得知此消息，詢問電話不斷湧入，有意願應買者遍及北、中

、南。26日上午10時開放民眾登記、進場察看標的物狀況，人潮絡繹不絕，起標價170萬元，經過現場一陣激烈的競相喊價，最終以185萬元拍定。

鐘姓義務人滯欠金額除彰化縣環保局移送的代履行費用外，尚有其他稅款、罰鍰及勞健保費用共計約180萬元未繳納，拍賣後欠稅費款項能足額受償了。

(中時 )