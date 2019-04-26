竟有這款女友！20多歲林姓女子顏值高且身材火辣，平時熱愛健身游泳，從事美容業，偶然與30多歲黃姓工程師男友相識，2人迅速交往，但後來卻因個性不合，經常吵架，黃不堪其擾要求分手。怎料林女卻不罷休，竟全裸趴在男友身上，要求嘿咻來復合，嚇壞黃男，黃遂聲請保護令，且控告林違反保護令，日前予以不起訴處分。

檢警調查，林女與黃男原本恩愛交往，但卻因細故，屢屢吵嘴，黃男去年9月決定提出分手，豈料林女卻不接受，不停想方設法挽回男友心，竟趁機脫光衣服，全裸趴在黃男身上，強抱男友並哀求「拜託再做一次！」但黃男卻不為所動，淡定地看著裸體的林女，一把將她推開。

豈料，林女仍不顧黃男反抗，持續苦苦求歡，黃男不堪三番兩次受到精神上的折磨，趕緊報警稱「有一個女的要性侵我！」並向法院聲請保護令，以求自保。不久，保護令也成功下達，載明林女不得接近黃男住處100公尺。

但林女卻未善罷甘休，仍2度走訪黃男住處附近，黃認為林女已違反保護令，控告林女。基隆地檢署偵辦時，林女則辯稱，她只是找朋友，且有錄影畫面證明，她離黃男住處有100公尺以上，即使黃男報警叫警察來，她也有向警察澄清自己沒有觸犯保護令。

基隆地檢署檢察官根據林女的手機錄影，發現林女確實與黃男住處保持100公尺以上距離，且她與男友的對話也沒有騷擾或身體精神上的侵害行為，遂予以不起訴處分。

(中時 )