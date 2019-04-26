台南市麻豆區港尾國小與台北市大同區大同國小26日舉辦校際交流活動。（劉秀芬攝）

台北老社區大學校的小學生與台南鄉下迷你小學的小朋友當筆友，見面後會產生什麼火花？為了提供不同文化背景學生多元學習管道，以增進生活經驗，台南市麻豆區港尾國小與台北市大同區大同國小26日舉辦校際交流活動，兩校小筆友見面後笑聲連連。

大同國小學校校齡82年，人數約500人之多，在台北市屬於小型學校。而校齡58年的港尾國小，學生人數含幼兒園只有55人，是所偏遠小校。為增進學生生活經驗、拓展人際關係，兩校特舉辦校際交流活動，在26日學生正式見面之前，兩校師長精心設計「小小筆友活動」。

「小小筆友活動」透過配對的方式，由港尾國小的學生先寫一封信給大同國小的學伴，除了簡要介紹學校概況，也表達誠摯歡迎之意。而大同國小的同學，在收到來信之後，也很快的回了信，不少同學表示好希望校際交流的日子快點到來。

26日交流會由港尾國小幼兒園與學校舞蹈隊的同學帶來開場表演，在兩校校長簡單致詞後，讓配對筆友兩兩上台，一睹對方的廬山真面目，並交換禮物，現場笑聲連連，氣氛非常熱絡。

港尾國小下午也帶兩校同學參觀總爺藝文中心，認識麻豆地區文化，再到一旁的吉園休閒農場參觀柚子園。許多學生表示，有吃過柚子，但卻從來沒看過柚子樹長什麼樣子。大同國小的張祐嘉同學說，第一次到麻豆來，感覺很新鮮。港尾國小的張家寧同學說，今天除了學習如何接待客人，更開心見到了自己的筆友學伴。」

港尾國小校長李啓榮表示，港尾國小很榮幸擔任東道主，接待遠來的貴賓，讓跨縣市的學生進行交流體驗，開拓人際關係，非常有意義。大同國小校長陳顯榮則說，很感謝港尾師生的熱情接待，讓本校學生對麻豆留下了深刻的印象，更歡迎港尾國小北上回訪。

(中時 )