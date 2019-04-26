北市去年舉辦i-Voting決定不再製作及發送元宵節小提燈，市議員林國成26日指出，投票結果顯示有1萬3000多名大人，竟否決掉2歲至12歲共25萬名孩童的意見，剝奪小孩子的小確幸，他質疑這根本不公平也不合理，北市觀傳局長劉奕霆對此回應，會再檢討。

元宵節發放小提燈是台北燈節每年重頭戲，去年有民眾發起「不要再發放小提燈」i-Voting，結果有1萬3000多人贊成不再製作及發送小提燈，市府也拍板定案依投票結果停發。

林國成今天在教育部門質詢時提出，這1萬3000多人都是大人，但真正拿小提燈的是2歲至12歲孩童，這群孩童有25萬人，1萬多人決定25萬人意見，這樣公平嗎？應聽聽小朋友意見再做決策，不少小朋友反映「以前都有燈籠給我們，現在柯P阿北不疼我們了嗎？」

他說，支持環保概念，但小提燈不應該廢除，小提燈包含了歷史、文化傳承和藝術，是最好的「教具」。

甫從北市文化局調動至觀傳局擔任副局長的李麗珠認為，小提燈是文化一部分，去前經i-Voting決定不發放，但可以跟北市教育局合作，鼓勵由學校老師帶小朋友動手做提燈。

林國成要求，未來若不發放小提燈，觀傳局也要照會教育局請學校老師告訴學童不發放的原因，或是由老師教導學生做提燈，對此，劉奕霆表示，會再檢討。

(中時 )