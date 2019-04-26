桃園市八德區有輛資源回收車上掛滿娃娃，是鄉親倒垃圾時最療癒的街景，不過卻遭人檢舉，布置娃娃的隊員葉京峰說，民眾對於垃圾車、資源回收印象都是髒亂又惡臭而不敢接近，他突發奇想將娃娃布置於車體外，無奈遭檢舉，所幸在立委趙正宇請命下，娃娃可以繼續留下來，也讓許多人童年回憶繼續延續。
「每個娃娃都有孩子童年回憶，捨不得讓它被放進垃圾堆。」葉京峰說，3年前他開始利用民眾丟棄的娃娃布置於車體外，打造娃娃資收車，讓民眾倒垃圾也能有好心情，甚至有人會拍照打卡上傳照片，拉近與大家的距離，不料這輛資源回收車卻遭人檢舉。
趙正宇說，資源回收的初衷，就是將不要的物品再利用，發揮最大價值，或許被丟棄的娃娃，在其他人眼裡又是一種寶貝，在不妨害公務與行車安全前提下，希望這些娃娃可以發揮價值，讓城市可以更多些色彩和歡樂。
經過協調，桃園市環保局也從善如流，讓娃娃可以繼續隨車出任務，消息一出，近5千網友對趙Facebook按讚留言。
(中時 )
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