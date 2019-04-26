去年拿下桃園市國中技藝競賽，總成績第一名的龜山國中技藝專班，競賽成效再度接續 去年上榜的優異佳績。尤其原本懶散、被放棄的黃則竣同學，以98高分贏得「基本電子應用」第二名；學障生劉家彥同學考上「機械識圖與製圖」第八名佳作，更是「化不可能為可能」; 從來沒想到兒子會競賽得名的鍾佳皓同學媽媽，更是感動到淚流滿面。

經過口試、性向測驗，來自各班具「技職傾向」，俗稱「放牛班」的學生，原本學科成績低落，但是，在技專班黃慧蘭導師的鼓勵之下， 全班互相打氣！一起爭氣！

去年經過技優甄審方式，就讀「北科附工」7人，「楊梅高中」1人，「壽山高中」1人的技專生，至今在各方面的表現，仍然備受肯定。今年全班人數10餘人的龜中技專班，已上榜的第2、3、3、5、6名，及佳作4人，也預定技優甄審「北科附工」6人，「中壢家商」1人，及「壽山高中」2人，如果這些學生以原班的成績去拼會考，也不可能順利錄取。

范菁華校長表示：龜山國中適性引導、多元發展，幫助技職學生找回信心，家長的全力配合，技專導師黃慧蘭用心良苦，功不可沒。

(中時 )