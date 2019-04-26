台北市產業局長林崇傑認為東區體質良好，特色商家林立，將透過商圈再定位，為東區注入新活力。（吳堂靖攝）

東區蕭條議題延燒，北市產業局祭出「一個再定位、三個主策略」，26日再舉行台北市商圈發展與創新論壇，廣邀學者專家會談，會中拋出設計專屬APP、環境美化、建設商圈資料庫等議題，北市商業處高振源表示，成立商圈自治會是首要重點，未來也將推出代表性活動，為東區注入新活力。

針對東區名店出走，部分區域夜晚黑壓壓，戴德梁行董事總經理顏炳立喊出「燈要亮、人要在、店面要開著」，認為夜晚照明不佳，成為商圈發展阻礙，期盼市府能與房東溝通，加強夜間照明、環境美化，吸引消費者前往購物。

仲量聯行董事總經理趙正義則表示， 東區可以提供有趣、休閒的購物環境，現在有許多餐飲跟夜店，可以仿效國外將東區打造成購物城，推出專屬APP、建立商圈資料庫 ，並設置商圈自治會，趙指出「商圈興衰是自然狀態，相信加入創新元素會再上來！」

除了硬體設備提升外，世新大學觀光學系專任副教授陳墀吉認為，商圈的忠誠度還是建立在消費者與經營者的互動關係，以西門町為例，商家提供哺乳室、吸菸室、幫忙叫計程車，給予消費者多元方便性，也發展出商圈獨有的個性，找出各商圈的style是重點。

產業局長林崇傑表示，根據資料顯示，北市去年公司及商業登記家數為23萬多，相較於前年成長6％，銷售額也攀升5.7％ ，不過根據捷運進出人次變化，東區確實有減少趨勢，在總額成長情況下，人潮如何再分配成為重要問題。

林崇傑表示，東區特色商店林立，許多年輕人自創品牌，還有圖書館、音樂館等深藏巷弄，將透過彰顯區域特質、策畫代表性活動、推動徒步區劃設等策略，逐步找回商圈生命力。

(中時 )