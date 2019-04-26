高雄一名沈姓男子到按摩店尋歡，沒想到性交易前遭按摩女子抬價一倍，一氣之下竟持利剪威脅女子交出財物，強制性交得逞。一審橋頭地院審理發現，沈男在妨害性自主、搶奪、竊盜罪的假釋保護管束期間又犯案，依強盜強制性交罪重判沈男13年2月刑期。沈男不服上訴，還是遭高雄高分院駁回。

判決指出，2018年6月中午沈男前往一間按摩工作室尋歡，與從事性交易的女子上至2樓房間。沈男洗好澡全身赤裸時，女子表示要先收取3000元現金，沈男一聽大怒說「昨天晚上詢價妳說1500元沒問題！」雙方因價錢談不攏起了爭執。

沈男一怒之下，抓起一把15公分長的剪刀反要求女子交出錢財。女子驚慌之餘衝回一樓欲逃出店面，被沈男搶先一步制止並鎖上大門。女子見逃生失敗，衝回廚房拿水果刀與沈男對峙，沈男也不顧自己全身赤裸，在落地窗前與女子一度扭打。

「為什麼唬爛我！」「再跑就殺了妳！」沈男一度壓制女子，一手緊勒頸部、一手持利剪抵住女子下顎，女子深怕喪命便哀求「好我跟你做，不要錢好不好！」最後被迫在一樓沙發和沈男發生關係，事後還提供便當安撫他。待沈男離去後，隔日驗傷報警。

警方調閱店內監視器，根據女子提供的性侵驗傷單，持拘票前往沈男住處逮人。沈男極力否認搶劫及性侵，一度辯稱是女子趁其洗澡偷拿他錢包內的2500元，他才會持剪刀逼迫女子還錢。

一審法官根據女子證詞、驗傷單及監視器畫面，戳破沈男謊言，認定其為累犯，依強盜強制性交罪加重判刑13年2月，沈男不服上訴。二審法官認為，沈男歷次審判皆全盤否認犯行，且於假釋期間再犯，顯見惡性重大，於是駁回上訴、維持原判。

(中時 )